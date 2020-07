Tal como se había definido en la última instancia del Consejo Superior Tripartito, el miércoles se reunió la comisión que tenía como cometido redactar el acuerdo sobre las pautas para la convocatoria a la octava ronda de los Consejos de Salarios. La instancia, de la que participaron dos delegados de cada parte (Poder Ejecutivo, PIT-CNT y cámaras empresariales), terminó sin acuerdo, porque a las diferencias que todavía quedaban por negociarse, en particular sobre cómo y cuándo se dará la recuperación salarial cuando el producto interno bruto (PIB) empiece a crecer, se sumó un planteo de la delegación empresarial.

“Hoy [por el miércoles] se iba a firmar un acta con las constancias respectivas, para que los grupos madres pudieran discutir en sus respectivas mesas de negociación. A último momento, el sector empresarial, además de la fórmula con caída salarial, propone que caigan los beneficios conquistados en la ronda anterior. Estamos hablando de presentismo, útiles escolares, antigüedad, premios por zafra o de ventas de fin de año, licencias por estudio, por enfermedades profesionales entre otras. Derechos, en base a necesidades, conquistados a lo largo de años”, escribió sobre la reunión el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en su cuenta de Facebook.

En diálogo con la diaria, Pereira aseguró que lo que planteó la delegación empresarial es que “dentro de los convenios de la octava ronda no aparezcan los beneficios de la séptima ronda, lo cual es inadmisible. Esto es romper la negociación colectiva, lisa y llanamente”. Pereira dijo que considera que esa posición es “una vergüenza” y que no entiende por qué “después de varias semanas de discusión, se saca un tema que claramente es motivo de conflictividad generalizada”. Consultado sobre algunas afirmaciones de representantes de las cámaras empresariales respecto de que la situación fue “un malentendido”, Pereira dijo: “Si no va a caer ningún beneficio de los convenios colectivos, se terminó esta discusión”.

Lo del “malentendido” fue confirmado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, quien aseguró que “se está negociando” y que van “a llegar a buen puerto”, según declaró a TV Ciudad. “Todos estamos buscando eso, a veces en el medio puede haber una ida y vuelta, pero no pasa más que eso. Nosotros entendemos que los beneficios que están sigan para adelante, salvo aquellos que son por única vez. Los que son por única vez, son por única vez, como lo dice el término. El resto tiene que seguir así”, aseguró. En respuesta a esta afirmación, Pereira dijo que entonces las partes están “de acuerdo”, y que esperarán a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convoque nuevamente a la comisión tripartita para dar redacción definitiva al documento que será remitido a todos los grupos madres de los Consejos de Salarios.

Sobre el otro tema en que había diferencias previas a la reunión del miércoles, Pereira dijo a la diaria que “la recuperación salarial está marcada a partir del 1° de enero de 2022”, pero lo que quiere hacer el PIT-CNT es “ponerle ritmos” porque “si el PIB cae 3% y el salario cae 3%, cuando el PIB crezca 3%, el salario tiene que crecer 3%. Esto parece claramente vinculado al PIB, si no, ¿para qué se lo vincula al PIB? Y si no, tienen que decir: nosotros lo que queremos es que el salario caiga 3%”. Pereira se preguntó: “No sé muy bien de qué van a vivir las empresas, porque hay 200.000 trabajadores ganando la mitad, 50.000 ganando 70%, que son los que están en seguro por enfermedad, y si hay 100.000 nuevos desempleados, en total hay 290.000 personas que ganan cero. ¿A quiénes les van a vender las micro, pequeñas y medianas empresas en Uruguay que viven del mercado interno, si el mercado interno se destroza?”.

Para el dirigente del PIT-CNT el trabajo es un tema fundamental, y por eso “hay que encontrar fórmulas de reparto de horas, de seguros de paros rotativos, de seguros de paros parciales y de prórrogas de seguros de paro, con tal de mantener los puestos de trabajo”, pero si bien el PIT-CNT ha colocado este como “el tema central”, “el poder de compra no es un tema menor”.