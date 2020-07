Este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou intervino mediante videoconferencia en la Cumbre Mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dedicada a abordar las consecuencias de la pandemia de covid-19, en la que hablaron varios mandatarios. Lacalle Pou dijo que el Estado uruguayo “a través de decisiones del gobierno, si bien la situación económica anterior no era buena, entendió que tenía que tomar medidas, no sólo distintas, no sólo modificadas de lo que se hace normalmente, sino que tenían que tomarse inmediatamente”. El presidente uruguayo dijo que “entre especialistas, entre gobernantes, viendo la experiencia internacional y diseñando políticas propias”, se trató “de generar una caída lo más leve posible de ingresos de aquella gente que podía, eventualmente, perder su empleo”, luego de lo cual destacó el éxito del seguro de paro parcial. “Encontramos una posibilidad de que el emprendedor, el inversor, el que posee un establecimiento comercial, industrial, productivo, sin perjuicio de tener un cese en su actividad, no tuviera que despedir o usar totalmente los seguros de desempleo”, afirmó. También mencionó la puesta en práctica del “subsidio al trabajo”, “que pretende ser temporal”, y “lo que hace es estimular de alguna manera yendo a la nueva normalidad para que la gente invierta, emprenda y empiece a generar nuevamente ese motor económico que genere actividad, empleo y más salario en nuestro país”.