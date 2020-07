Este viernes los trabajadores del trasporte que integran la Coordinadora del Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo, filial de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), realizarán una asamblea, con corte de servicio, para definir los pasos a seguir ante la eventual rebaja salarial del 30% planteada por las empresas. La asamblea será a partir de las 9.30 en la sede del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, cercano a la Terminal de Tres Cruces, y se prevé que desde antes de esa hora comiencen a menguar los servicios. A las 14.00, el sindicato brindará una conferencia de prensa en la explanada de la Torre de Control de la terminal para informar lo resuelto en la asamblea.

Juan Arellano, dirigente del sector, dijo a la diaria que en abril, después de que se inició la pandemia por el covid-19, “los empresarios presentaron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] una rebaja salarial muy importante”, de entre 30 y 40%.

Arellano contó que se firmó un acta de desacuerdo pero los empresarios empezaron a aplicar diferentes criterios de rebaja salarial que “van contra el laudo”. Lo que se va a debatir en la asamblea “son las movilizaciones que se tendrán que hacer de aquí en adelante”.

El integrante de la UNOTT dijo que desde Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le aseguraron que las empresas cobraron en marzo de este año el mismo fideicomiso que percibieron en 2019. “Trabajaron menos de la mitad y se les pagó el 100% para que cumplieran con sus deudas y con los trabajadores, sin embargo, dijeron que no nos podían pagar porque no tenían plata. Además, querían pagar el aguinaldo en seis cuotas y el ministerio [MTOP] les adelantó plata, unos 29 millones de pesos en partidas por abonos y pasajes estudiantiles, y 25 millones más para saldar parte de los aguinaldos y algunas deudas. Sin embargo, seguimos con la chicoria de las empresas, que dicen que no tienen plata”, agregó el dirigente.

Transporte de carga también en conflicto

Otro sector del transporte que está en conflicto es el de carga. Este miércoles por la tarde el Plenario Nacional de delegados del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) decidió llamar a una Asamblea General con paro para lunes 13 de julio, a partir de las 7:00 horas, para definir los pasos a seguir.

“Más allá de que está declarado el conflicto, el lunes veremos las medidas que vamos a tomar. Estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo [PE] nos envíe la fecha de reunión para entregar nuestra propuesta y que se vote, pero hasta el momento no hemos tenido novedades”, dijo a la diaria Marcos Lombardi, coordinador general del sindicato.

El lunes pasado hubo otra Asamblea General en la que se rechazó la última propuesta de las empresas y se aprobó una de los trabajadores que será planteada en una reunión tripartita en el MTSS. En esa instancia se votará cuál es la mejor propuesta: la de los trabajadores, la de las empresas o la del PE.

Lombardi dijo que están a la espera de que el MTSS los convoque y aseguró que hablaron con los abogados del PE “que son los que atienden la negociación colectiva”. “Lo que sabemos es que están en tratativas para generar una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas”, podría ser con esa cartera que se elabore la propuesta del PE. “Parece que todavía no hay una buena comunicación [entre los ministerios] y por eso es que se está demorando un poco”, comentó Lombardi.

Por ahora los integrantes de SUTCRA vienen realizado intervenciones en las rutas y en los peajes para informar a sus compañeros. “Son cortes parciales, lo que hacemos es parar un camión en la ruta y quienes vienen detrás tienen que ir paralizando el tránsito y se genera cierta demora mientras conversamos con los compañeros, se puede generar cinco o diez minutos de atraso, lo hacemos de forma esporádica, no es un piquete es una modalidad informativa que enlentece el tránsito”, aclaró.

Sobre el acta firmada el lunes entre las cámaras empresariales, el PE y el PIT-CNT dijo: “El Consejo de Salarios nuestro terminó en diciembre y todas estas sugerencias es para los convenios que vencieron en junio. Si todo hubiera sido normal nosotros deberíamos haber tenido hace seis meses un nuevo convenio, pero ni siquiera lo firmamos. Nosotros consideramos que no entramos en esa ronda de espera ni creemos que tengamos los mismos elementos para discutir que el resto de los sindicatos”.