“El Consejo Superior Tripartito, dadas las circunstancias excepcionales de la coyuntura actual por la que atraviesa el país, por consenso de sus integrantes, acuerda solicitar a los grupos de actividad de los Consejos de Salarios, atender los lineamientos del Poder Ejecutivo correspondiente a la Octava Ronda Salarial”, dice el acta firmada este martes por el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo.

Algunos de esos lineamientos son aplazar por un año los acuerdos cuyos vencimientos se produjeron o se produzcan entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2020; un aumento de 3%, a excepción de los sectores que a noviembre de 2020 registren un número de cotizantes igual o inferior a 90%, es decir, una caída del empleo igual o superior a 10% interanual; los trabajadores que tengan un ingreso igual o inferior a 22.595 pesos recibirán un aumento adicional de 1%, que no se descontará del correctivo final. Además, la pérdida del poder adquisitivo del salario, verificada al finalizar la octava ronda, será recuperada en posteriores negociaciones, “en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan. El salario real perdido comenzará a recuperarse a partir del 1º de enero de 2022 si la evolución del PBI [producto bruto interno] del año 2021 indica crecimiento”, dice el acta. El gobierno, por otra parte, propuso iniciar de forma inmediata un diálogo social tripartito por el empleo, la sustentabilidad de las empresas y el trabajo de calidad.

El acta fue dada a conocer este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Trabajo, Pablo Mieres; el subsecretario de esa cartera, Mario Arizti; el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira; Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS); y los presidentes de las cámaras de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio Lestido, y de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara.

Mientras se ultimaban los detalles, sobre la calle Juncal, donde está ubicado el ministerio, se realizó una manifestación en protesta por la pérdida de puestos de trabajo. A las 13.30, una hora y media después de iniciado el encuentro, los representantes de los sectores salieron a hablar con la prensa, pero las caras serias demostraban que la negociación no había sido sencilla.

“Estamos negociando en unas circunstancias muy negativas”, dijo Pereira, y reiteró que la prioridad del movimiento sindical es el trabajo: “Esto no significa renunciar al salario, pero sí colocar la prioridad en donde entendemos que está, y hubo mucha negociación sobre la prórroga del seguro de paro y el uso del seguro parcial para las empresas que empiezan a funcionar pero que no pueden culminar toda la jornada laboral. En el tema salarial hemos marcado la insuficiencia que significa que por primera vez en 16 años haya una caída del salario”, dijo. Como parte de los logros aseguró que se mantienen los beneficios del convenio anterior.

El presidente del PIT-CNT aseguró que, así como la central obrera da la cara cuando hay buenas noticias, también lo hace cuando no son tan buenas. “A ningún dirigente sindical le gusta admitir que habrá una caída del salario real, porque pelea para todo lo contrario, para que la gente viva mejor, para que pueda pagar sus cuentas y acceder a un salario decente. La circunstancia nos obliga a que las mesas negocien de esta manera, pero damos la cara”, afirmó.

Por su parte, Lestido dijo que “todos” se comprometieron a llegar a una solución, pero admitió que quedaron cosas por el camino. “Necesitamos trabajar unidos por el bien de todos. Nosotros estamos conformes con lo acordado”, subrayó. A pesar de la conformidad de las cámaras, Murara dijo que el acta firmada este martes no garantiza los puestos de trabajo: “Lo que buscamos es salir de un problema con la convocatoria de los Consejos de Salarios [...] Hay muchas empresas que están trabajando a un ritmo mucho menor que lo que lo hacían hace seis meses, y la recuperación viene lenta. Es muy importante la prórroga que está dando el Poder Ejecutivo para evitar los despidos. No es el ánimo, además, en muchos casos no se pueden pagar los despidos. La idea es recuperarse lo mejor posible, pero la prioridad es el empleo”, dijo Murara.

El presidente del PIT-CNT destacó que si bien los distintos grupos tienen la autonomía de decidir negociar, eso implicaría la realización de “cientos y cientos de asambleas”, algo contraindicado por la emergencia sanitaria.

En tanto, el ministro dijo que se trata de un tiempo “excepcional” en que el mundo ha cambiado y Uruguay no es ajeno a esa situación. “Yo quiero ratificar algo que habíamos dicho en nombre de todo el MTSS, y es que íbamos a trabajar fuertemente con base en el diálogo, en buscar entendimientos, y dijimos que, cuántas más diferencias, iba a haber más diálogo de nuestra parte. Para dialogar se necesitan dos o tres partes, y quiero resaltar que ese espíritu de diálogo ha estado presente en las delegaciones”.

En una rueda de prensa, Pereira agregó que las tratativas fueron tensas, pero dijo que si una rama tiene mejores condiciones se puede abrir la ronda de negociaciones. “En ninguna otra circunstancia una fórmula de este tipo podría haber llegado a un acta”, comentó. “Vamos a luchar denodadamente para que se mantengan los puestos de trabajo”, concluyó.