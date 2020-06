¿En qué rubro te desempeñás?

Audiovisual.

¿Cómo modificó la pandemia tu actividad? ¿Pudiste adaptarte o tuviste que cambiar de rubro?

Nosotros teníamos dos días de rodaje, el 15 y el 16 de marzo. El 14 de mañana no sabíamos qué hacer y se cancelaron, así arranqué yo. Luego de eso estuve parada dos meses y medio, hasta mediados de mayo. Cambiar de rubro no, pero en esos dos meses sólo hicimos dos rodajes a distancia; en uno de los casos la actriz se filmó con el celular bajo nuestras indicaciones, basándonos en la premisa de “quedate en casa”, e hicimos otro sólo con un banco de imágenes, cosas que en otro contexto no hubiésemos contemplado nunca.

Rodaje de publicidad para financiera dirigido por Maite.

¿Qué es lo que más te complicó? ¿Y qué fue lo más sencillo?

Sencillo nada, lo que más se nos complicó es que no podíamos juntarnos a trabajar antes de llegar al set, y tuvimos que trabajar a distancia. Las reuniones con el equipo pasaron a ser enteramente por Zoom, y se volvieron muy concretas y enfocadas; eso hace que se pierda un poco la informalidad, lo que surgía en ese ratito en que te hacías un café y charlabas de otras cosas. Eso lo extraño un montón.

¿Qué te parece que va a pasar, podrás aprovechar algo de todo esto más adelante?

Por suerte las cosas están volviendo a la normalidad, aunque con ciertos protocolos, los cuales no son los más adecuados para trabajar. Más adelante, está la posibilidad de dirigir una producción a distancia. Por ejemplo, una de las productoras que me representan ya hizo un simulacro de trabajo a distancia con Perú y fue exitoso, y eso puede llegar a ser súper beneficioso para trabajar en otros países.