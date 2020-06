¿En qué rubro te desempeñás?

Reparación y service de motos.

¿Cómo modificó tu trabajo la pandemia?

La rescisión fue marcada por la ausencia de gente en la calle, y evidentemente al no haber gente se deja de lado el uso de las motos. A medida que fue pasando el tiempo, al no haber trabajos que requirieran todo lo que es la parte de servicios de mecánica, se fue resintiendo, y al momento no sabemos cuándo vamos a terminar.

¿Qué es lo que más te complicó? ¿Y qué ha sido lo más sencillo?

Uno siempre se adapta a las situaciones que se presentan, esta no es la primera crisis que pasamos. Siempre tratamos de adaptarnos; cambiar de rubro no, adaptarnos, sí. De las mayores complicaciones es la incertidumbre de no saber qué va a pasar al otro día, cómo vas a hacer frente a las cuentas de cada mes, de cada día, el poder pagar y estar al día. Sencillo, nada. Ninguna crisis es sencilla, y en este caso es sanitaria y económica.

¿Qué te parece que va a pasar?

Son de esas cosas que uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque uno no tiene perspectiva de cuándo va a terminar. En caso de una crisis económica es más fácil ver cuándo termina a través del reposicionamiento de la plaza.

¿Vas a poder aprovechar algo de todo esto más adelante?

Siempre uno trata de sacar lo más positivo, se puede aprovechar para sacar esos trabajos que uno fue dejando, y a la vez estar mentalmente ocupado y no todo el tiempo pensando que la situación te va a llevar.