Un trabajador de la construcción que se desempeñaba para la empresa Berkes falleció este sábado en la obra de la planta de UPM II en Durazno. Según informó el portal Duraznodigital, el operario sufrió un paro cardíaco y falleció en el lugar debido a que no tuvo asistencia médica inmediata. El dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) Daniel Diverio dijo a la diaria que el trabajador fue asistido con un desfibrilador que hay en la obra, pero que la ambulancia, proveniente de Paso de los Toros, tardó alrededor de media hora en llegar a donde estaba el hombre, de 60 años y oriundo de Montevideo.

“La empresa dice que la ambulancia demoró 20 minutos, los compañeros dicen que demoró más. El tema es que cuando llegó, ante la falta de un protocolo que guíe mejor la situación, demoró en localizar el lugar donde estaba el compañero. Es una obra muy grande, con varios puntos de obra”, dijo Diverio. El dirigente dijo que si bien se acordó con la empresa la instalación de un centro de atención médica en la obra, tal como se hizo en la construcción de las dos pasteras anteriores, UPM todavía no lo implementó. “Lo que hay es un desfibrilador y elementos para primeros auxilios, pero no hay un centro de atención de salud de primera línea, con un enfermero. Lo amerita una obra de este tipo, con la inversión que va a haber y con la cantidad de trabajadores que va a ocupar. Está en el acuerdo que se iba a instalar, pero la empresa estaba esperando que ingrese más cantidad de trabajadores. Pero es lo mismo ahora que cuando haya 5.000 trabajadores”, expresó Diverio. Por esta razón, este lunes no se trabajará en la obra de UPM II y habrá una reunión tripartita en la que el SUNCA va a exigir el cumplimiento de “un protocolo y el cumplimiento del compromiso de que tiene que haber un centro de salud que tenga las condiciones mínimas para atender una situación como esta”.

El PIT-CNT de Durazno emitió una declaración en la que demanda a las autoridades de la empresa UPM II, del Poder Ejecutivo, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, y al intendente de Durazno “la más pronta instalación de una unidad de emergencia dentro de la Planta UPM II con el diálogo necesario, maduro, consciente y urgente” (...) “vistos la gravedad y los riesgos inminentes de salud que corren todas las personas que allí trabajan y transitan”.

Elecciones en el SUNCA

Finalizadas las tres jornadas en las que se desarrollaron las elecciones de la Dirección Nacional y del Consejo Ejecutivo del SUNCA, y con una votación que superó los 24.000 participantes, ambos organismos “mantuvieron los mismos porcentajes” en la distribución de cargos que tienen actualmente entre las dos listas que compitieron, según informó Diverio.

En el Ejecutivo, la lista 658 de la Corriente Sindical Agustín Pedroza obtuvo 11 cargos, mientras que la lista 58-4 retuvo los cuatro cargos que tiene.

En un comunicado emitido por el sindicato, se destaca la participación de los trabajadores en la instancia que implica “un gran respaldo” a la “herramienta de organización y lucha” que es el SUNCA. “Lo valoramos especialmente porque [las elecciones] se realizaron en medio de las dificultades que plantea la emergencia sanitaria, en una situación muy especial. Las elecciones se desarrollaron durante tres días, se votó en todos nuestros locales sindicales del país y con urnas que recorrieron las obras y centros de trabajo. Votaron trabajadoras y trabajadores de la construcción civil, peajes, hormigón, extractiva, cerámica, las y los desocupados y las y los jubilados, en los 19 departamentos del país”, indica el comunicado.

El SUNCA expresa que hoy está en lucha “contra el ajuste que se intenta imponer, contra la LUC [ley de urgente consideración], en defensa de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios”.