El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer este lunes el desempleo de abril, que se ubicó en 9,7%, “lo que representa 0,4 puntos porcentuales de diferencia con el valor estimado para el mes anterior (10,1%)”. Para Montevideo el porcentaje es 9,2% y para el interior es de 10,0%. Según el sexo, el desempleo se ubicó en 8,9% para hombres y en 10,7% para mujeres. También cayeron la tasa de actividad, que se ubicó en 57,7%, “lo que representa 1,3 puntos porcentuales de diferencia” con el valor de marzo (59,0%), y el empleo, que se ubicó en 52,1%, un punto porcentual por debajo de marzo (53,1%).

El INE aclara que a partir de la emergencia sanitaria por covid-19 la Encuesta Continua de Hogares (ECH) se comenzó a aplicar “mediante la modalidad panel y pasó de ser una entrevista presencial a realizarse de forma no presencial (telefónica)”, por lo que advierte que “hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones que ofrece la ‘ECH no presencial’ no son estrictamente comparables con [los de] la ‘ECH presencial’ (habitual)”. Por eso, la única comparación posible es con la de marzo, cuando se comenzó a aplicar la nueva modalidad.