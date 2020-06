Este jueves, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se llevará a cabo la reunión del Consejo Superior Tripartito del sector privado, en que se analizará la propuesta del Poder Ejecutivo de lineamientos salariales para la octava ronda de Consejos de Salarios.

Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), dijo a la diaria que se resolvió acompañar la pauta del Poder Ejecutivo. Si bien “hay cámaras que no están de acuerdo porque están demasiado complicadas, ya que venían complicadas desde antes de la pandemia”, ellos cederán “para empezar a hacer funcionar esto, para recuperar el empleo lo antes posible”, anunció. “Hay que buscar incentivos para que la gente retome al personal que está en seguro de paro y mantenga los puestos de trabajo, sobre todo en pequeñas y medianas empresas”, agregó.

En cuanto a la disconformidad del PIT-CNT, dijo que la CIU también tiene “disconformidad en algunas cámaras y gremiales”, pero “hay que verlo como una situación de emergencia, en un mundo complicado, en una región más complicada aún y con una incertidumbre muy grande”. “Todos los sectores tienen menos actividad, algunos más que otros, y al haber tantas posiciones es difícil lograr un consenso, pero de alguna manera hay que salir de esto, por eso vamos a acompañar la pauta del Poder Ejecutivo”, subrayó Murara.

En tanto, Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo a la diaria que esa gremial acompaña las pautas salariales del gobierno pero va a presentar “sus comentarios”. “Evidentemente, hay algunas cosas que nos hubiera gustado que se contemplaran, pero entendemos que es una situación particular y única, y no puede generar antecedentes”, dijo. “Lo que se está creando es un puente, tenemos que crear una fórmula o un mecanismo para llegar al otro lado. ¿Es lo ideal? No. Pero entendemos que es una salida”, sostuvo.

Por último, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, señaló a la diaria que lo primero que van a plantear es incluir en la mesa de negociación que el salario mínimo nacional, que para la central sindical es “una referencia importante”, quede vinculado a la evolución del Índice de Precios del Consumo de este año, es decir, “que se separe del criterio” del Poder Ejecutivo.

Agregó que plantearán que se ponderen “los salarios más sumergidos” y que haya “mayores garantías” de que no se deteriorará “el salario real”. Explicó que el Poder Ejecutivo había planteado la posibilidad de que cuando el producto interno bruto creciera, se “devolvería”, lo que, en el criterio de acuerdo, a un año implicará “un deterioro respecto del IPC”, por lo tanto, van a trabajar para que haya “un planteo más concreto en ese sentido”.