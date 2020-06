La Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) se manifestó en estado de alerta por la “desmantelación” de los controles aduaneros y la “extralimitación” en las funciones del personal militar apostado en la frontera, quienes, según el sindicato, “realizan procedimientos aduaneros y proceden a incautar mercadería en presunta infracción”. Consultado por la diaria, el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, negó las acusaciones y afirmó que “lo que expresa el comunicado no es lo que siente el director nacional ni la mayoría de los funcionarios aduaneros”.

“Sin perjuicio de que los militares en ocasiones y en puestos de frontera realizan tareas de apoyo a la vigilancia aduanera, no debe perderse de vista que la tarea de control y fiscalización aduanera es potestad exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas”, sostiene la misiva de la AFA difundida este domingo. “En mérito de ello es que toda tarea inspectiva o de fiscalización aduanera llevada adelante por personal militar del Ministerio de Defensa Nacional, sin la correspondiente y preceptiva intervención de un funcionario de aduana, constituye un acto ilegítimo carente de todo tipo de sustento legal y reglamentario”, continúa el comunicado.

Por otra parte, los trabajadores advierten que “en diferentes puestos de frontera de nuestro país y en el interior del mismo se están desmantelando los controles aduaneros debido a las carencias de toda índole que presenta la institución”. Entre dichas carencias, se menciona la falta de personal, “una flota de vehículos de la cual el 95% está fuera de servicio” y recortes en los viáticos.

Borgiani rechazó las declaraciones del sindicato y aseguró que “no hay ninguna pérdida de funciones aduaneras, porque las actuaciones de las Fuerzas Armadas, en general, ponen en conocimiento y actúan conjuntamente con Aduanas”. Si bien admitió que Aduanas tiene “pocos funcionarios”, sostuvo que, en ese sentido, el personal militar “ayuda a cumplir” las funciones del organismo. “Ellos están a 20 kilómetros de la frontera y si ven una situación irregular, que puede ser algún contrabando que Aduanas no detectó, lo que hacen es poner en conocimiento a Aduanas”, indicó.

Por otra parte, aseguró que “no se dejó de hacer ningún procedimiento por falta de vehículos o viáticos”. “Por supuesto que tenemos alguna flota con algún problema, pero estamos buscando soluciones, por lo menos provisorias, hasta que tengamos el presupuesto nuevo. Hay un cuidado mayor de los gastos ahora que estamos en una crisis, pero a mí me gustaría saber qué procedimiento no se hizo por falta de viáticos”, aseveró el jerarca. la diaria se comunicó con el ministro de Defensa, Javier García, quien prefirió no hacer declaraciones.