El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó el viernes 5 los lineamientos de la Octava Ronda Salarial, en el marco de la primera sesión del año del Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector privado. El gobierno planteó un “período puente” con carácter “excepcional” de un año y con pérdida de salario real por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, en el que se fijaría un aumento de 3% al 1o de enero de 2021, prorrogable hasta el 1º de abril para los sectores más afectados por la emergencia sanitaria.

Las pautas incluyen un correctivo final nominal equivalente a la inflación del año móvil previsto para el 30 de junio de 2021, al que se le descontarían los puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) que la economía haya perdido. Sobre este punto, el Poder Ejecutivo asegura que “la pérdida del poder adquisitivo del salario verificada al finalizar la octava ronda será recuperada en posteriores negociaciones en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan”. En ese sentido, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó que “la idea de la excepcionalidad fue planteada por trabajadores y empresarios”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que el movimiento sindical tiene “una enorme responsabilidad”, que es el “debate sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo” y que las personas que están en el seguro de paro puedan volver a sus empleos. Confesó que le disgusta que haya pautas con rebaja salarial, pero aseguró que la central sindical es “consciente” de que “estamos en un momento complejo del ingreso y de algunos sectores de actividades”. No obstante, señaló que si hay una caída del PIB y del salario, tiene que quedar claro, “cuando crezca el producto, cómo se recupera ese salario y en qué tiempo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, informó, en diálogo con la diaria, que las cámaras empresariales están conformes con la propuesta del gobierno, aunque adelantó que se propondrán algunos cambios en el correr de esta semana. Respecto del ajuste previsto para junio de 2021, señaló que los representantes de las empresas preferirían “que se ajustara en base al PIB por sector”, porque “no todos los sectores están en la misma situación”. “Si vos mirás el PIB, por ejemplo, de restoranes y hoteles, está enormemente caído. Pero de repente puede haber un sector en el que el PIB haya crecido”, dijo.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara, consideró que con el planteo del gobierno “de alguna manera todos estamos cediendo, pero hay que tomarlo como lo que es: una situación límite que venimos arrastrando, que se complicó más con la pandemia”. Informó que las 24 cámaras empresariales se reunirán el martes para definir una posición en común, pero adelantó: “Hay una coincidencia con el gobierno y el PIT-CNT en que lo primero es sostener los empleos y empezar a recuperar lo antes posible los 200.000 [puestos de empleo que están] en seguro de paro. Esa tiene que ser la bandera de todos, una política de Estado”.

Lestido aseguró que el correctivo de junio de este año “es ley, hay que cumplirlo y es indiscutible” para las cámaras. No obstante, sobre el énfasis que puso el PIT-CNT en el mantenimiento de los puestos de trabajo, advirtió que “no es fácil”: “Todos los sectores estamos trabajando para poder hacerlo, y sería lo ideal, pero no es fácil. Hay sectores que no sé ni cómo van a quedar, porque esto no se sabe cuánto dura”. En ese sentido, indicó que en el contexto actual “no se puede firmar” un compromiso de ese tipo: “Te puedo decir mi expresión de deseo y de trabajar en esto, pero firmarlo no puedo. No porque no quiera, sino porque no sé si lo puedo cumplir”.

Murara coincidió en este punto. Adelantó que “no hay posibilidad de generar un compromiso de mantener el empleo” y dijo que asegurar el empleo “es tarea del Poder Ejecutivo”; por ejemplo, mediante incentivos como “algún beneficio extra en los sectores que lo ameritan, principalmente en las pymes”.

“Pautas horribles”

Durante la última sesión del Senado, que trató la ley de urgente consideración (LUC), el senador frenteamplista Daniel Olesker cuestionó las pautas presentadas por el gobierno y las relacionó con los artículos incluidos en la LUC que reglamentan el derecho de huelga y prohíben los piquetes. “¿Cómo no va a haber necesidad de reglamentar algunos de estos derechos? Si vamos a tener una enorme caída salarial que va a generar una enorme redistribución regresiva de los ingresos, y eso necesita tener un sostén en la reglamentación de algunos derechos fundamentales del trabajo”, reflexionó.

Consultado por la diaria, Olesker afirmó que los lineamientos presentados por el Ejecutivo “están en contra de lo que se dijo en la campaña electoral y en la comparecencia del ministro en la Comisión Especial de la LUC, donde dijo que el mantenimiento del salario real era un objetivo del gobierno”. Asimismo, señaló que, si bien en el documento presentado el viernes se mencionan los correctivos previstos para junio de este año, “esos no son lineamientos de la Octava Ronda, sino de la Séptima”. “El correctivo que se va a aplicar ahora es culpa de la disparada inflacionaria de estos últimos cuatro meses. No es parte de estos lineamientos y no había posibilidad de no darlo. Si descontamos eso, el ajuste salarial de julio es cero”, advirtió.

Las pautas “son horribles”, opinó Olesker. “Durante los próximos seis meses los trabajadores no van a recibir aumento, algunos hasta enero y otros hasta abril. Los que van a recibir en enero son los [sectores] que tienen más de 90% de cotizantes respecto de 2019, y los que tienen menos, recién en abril. Y yo me pregunto: ¿y los que tienen 110% de cotizantes? ¿Por qué no hay una categoría favorable a los trabajadores? Sólo hay categorías ‘problemática’ y ‘más problemática’”, cuestionó el senador. También criticó el hecho de que, al descontar del aumento la caída del PIB, “los trabajadores tengan que participar en la caída de la economía, pero no está claro si también van a participar cuando a la economía le vaya bien”.

Primera reunión del Consejo de Negociación Superior Público

El jueves 4 se reunió por primera vez en el año el Consejo de Negociación Superior Público en la sede del MTSS. Una vez finalizado el encuentro, el director general de la Secretaría del ministerio, Federico Daverede, afirmó ante la prensa que “hay un compromiso del gobierno de mantener el salario real de los trabajadores”, aunque destacó que “también es cierto que estamos en una situación muy excepcional debido a la pandemia, una situación coyuntural que hay que atender”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Joselo López, dijo a la diaria que “el objetivo central que [se toma] como punto de partida para iniciar la negociación colectiva es el mantenimiento del salario real”, aunque todavía no se definió cuál será “la fórmula concreta” para conseguirlo. Al respecto, señaló que Mieres también hizo referencia al “compromiso” de mantener el salario real, aunque hizo “una salvedad en función de la situación que atraviesa el país”.

En cuanto al “año puente” que propuso el gobierno para el sector privado, López sostuvo que la expectativa del sector público es que se mantengan los correctivos salariales de principio de año. “Vamos a estar saliendo de esta crisis sobre agosto, cuando se presente el presupuesto nacional y se pongan las cartas sobre la mesa. Nuestra expectativa es que en enero de cada año se ajuste el salario como se venía ajustando. Hoy [por el jueves] no estaban en condiciones de adelantar cuál es la fórmula concreta para mantener el salario real”, explicó.