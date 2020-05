¿A qué te dedicás?

Soy pescador artesanal.

¿Cómo afectó tu actividad la pandemia?

Yo sigo la cotidiana. A mí me perjudicó porque, al cerrar el puerto, vendo menos pescado y los clientes no llegan. Por otro lado, no sé si es coincidencia o no, pero hasta más pescado hay.

¿Qué fue lo que más te complicó y qué fue lo más sencillo?

Se me complicó todo porque estoy trabajando menos: no tengo a quién venderle. Si no hubiera estado esta pandemia, habría más plata en la calle, y si hubiera más plata, yo vendería más. A no ser que le vendas a una fábrica, pero, como nosotros pescamos poquito, no le podemos vender.

¿Qué pensás que va a pasar?

Yo calculo que en un mes más esto se va a normalizar. Si este país se mantiene como la gente es, no creo que se extienda más.

¿Vas a poder aprovechar algo de todo esto más adelante?

No veo nada beneficioso en cuanto a lo económico. En cuanto a la pesca, sí: veo más pescados y algunos tipos de pez que antes no se veían.

Miguel Ángel en su casa.