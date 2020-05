¿En qué rubro te desempeñás?

En el rubro salud: soy médica. Me gradué en 2007 y ese año comencé a ejercer en distintos lugares de asistencia y departamentos de Uruguay. Seguí los estudios apasionada con la medicina interna. Actualmente me desempeño como internista en el Hospital Maciel, con un cargo de docente asistencial en la sala de cuidados moderados; en el Hospital Español, como médica de emergencia, y en otras dos instituciones privadas, en emergencia e internación domiciliaria.

Florencia Sacchi, en el Hospital Español.

¿Cómo afectó tu actividad la pandemia?

La pandemia ha modificado los protocolos de asistencia, tanto en puertas de emergencia como para personas ingresadas en centros hospitalarios. Una de mis tareas como asistente clínica médica es la docencia diaria para estudiantes de pregrado (quinto año) de la carrera de medicina. Dada la situación actual, se ha modificado el flujo de estudiantes como acompañantes en los hospitales: momentáneamente no pueden realizar el curso de forma presencial. Eso nos ha obligado a adaptarnos a las distintas plataformas para poder continuar las actividades docentes. Por suerte, no he tenido que cambiar de rubro y me he adaptado a los cambios sin dificultad.

¿Qué fue lo que más te complicó y qué fue lo más sencillo?

Creo que lo más complicado es general para todas las personas: la convivencia, hacer los mandados y no saber a qué cosas pasarles alcohol primero, limpiarle los pies a la perra cuando la saco a dar sus vueltas y, sobre todo, no poder ver a mi familia y mis amigos. Lo más fácil es entender que hoy estamos y mañana no, por lo que disfruto de las cosas más sencillas del día a día.

¿Qué pensás que va a pasar?

Me gustaría que como sociedad, de forma global, nos diéramos cuenta del punto de inflexión en el que estamos en cuanto al daño de todos los ámbitos de nuestro hermoso planeta y creáramos una conciencia colectiva tan grande que pudiéramos modificar el curso de la destrucción que hemos provocado. Esta epidemia ya nos está demostrando que se puede frenar. Somos [los seres humanos] los únicos responsables de esta situación global.

Visita a un paciente con COVID-19.

¿Podrás aprovechar algo de todo esto más adelante?

Sí, todas las crisis producen cambios, y esos cambios son necesarios. Apuesto a eso.