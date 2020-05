La Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay (ASFU), integrada por más de 200 propietarios de locales que tuvieron que cerrar a partir de la declaración de la emergencia sanitaria por covid-19, se manifestaron este lunes en la Torre Ejecutiva. Este martes, a las 13.00, serán recibidos por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

Daniel Serrato, integrante y portavoz del Consejo Directivo, dijo a la diaria que los salones permanecen cerrados desde el 13 de marzo y que las intendencias no les renuevan los permisos que otorgan de forma mensual. “Fuimos los primeros en cerrar y no hay ninguna posibilidad de poder abrir nuestras puertas por el momento”, expresó. Según Serrato, hay 800 salones de fiestas en el país, cerca de la mitad en Montevideo, y en el rubro trabajan unas 50.000 personas, “entre trabajos directos e indirectos”, y destacó que alrededor del negocio se mueven 25 rubros más (audio, luces, limpieza, confitería, mozos, seguridad, animación, video y fotografía, entre otros).

Trabajadores de locales de fiesta se manifiestan en la Plaza Independencia.

Actualmente hay muchos trabajadores en seguro de paro, y otros, que no llegaron a los jornales necesarios, están sin ingresos, como los propietarios. “El gran problema que tenemos es que no tenemos liquidez. No hay dinero para pagar OSE, UTE, Antel, BPS [Banco de Previsión Social], DGI [Dirección General de Impositiva]. Ya hay gente que no está pagando, y hay salones chicos, los infantiles, que han cerrado porque no han llegado a un acuerdo con los dueños de los locales y no pueden enfrentar los gastos de alquiler”, dijo Serrato.

Ya tuvieron una reunión con la Intendencia de Montevideo en la que se manejó la posibilidad de estudiar exoneraciones a los pagos de impuestos, tasas y permisos, pero todavía no tuvieron una propuesta concreta. Luego de una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, es que se consiguió la instancia de este martes con Alfie. “Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que, desde el 13 de marzo hasta que se nos permita volver a trabajar, se nos exonere del pago” de los servicios y aportes mencionados, porque es lógico que si hay una pandemia y se nos prohíbe trabajar, es ilógico que sin trabajar tengas que seguir pagando o endeudándote para poder pagar”, manifestó el vocero de ASFU. También piden que se otorgue “una línea de crédito con tasa cero” para cuando puedan “empezar a trabajar y así tener un capital de giro, que muchos lo han perdido”.

Según Serrato, la movilización de este lunes “no fue contra del gobierno”, sino para “sensibilizar a la población, tener visibilidad”, y para que se cambie “la falsa imagen de que los dueños de los salones de fiesta son gente acaudalada”. “Acá hay gente en foja cero, que está saliendo a vender pizzetas, hamburguesas o haciendo artesanías para sobrevivir”, concluyó.

