Trabajo en tiempo de pandemia: Santi Mostaffa

Santi Mostaffa

Santi Mostaffa, Felipe Fuentes e Ivan Barcelo, haciendo un live parte del Cuarentena fest.

¿En qué rubro te desempeñas? ¿Hace cuánto?

Estoy en el rubro de la música, entre otras cosas, ejerzo de músico desde el 2002, ahora estaba poniéndome a explorar otras posibilidades laborales, que ahora se quedó trunco, doy clases de inglés, me gusta mucho cocinar, pensaba juntar o ver que onda. Pintó esto de la cuarentena y bueno estoy acá en casa, ahora por hacer música.

¿Cómo modificó la pandemia tu actividad? ¿Pudiste adaptarte o tuviste que cambiar de rubro?

Yo estaba saliendo bastante poco, entonces por un lado tampoco fue tanto el cambio, pero igual esto es diferente, sí me afecta, sí cambia, no poder salir es otra cosa, un poco caminás por las paredes, ahora tranquilo y contento con algunas cosas.

Se han cancelado varios toques que tenía planeados para estos tiempos, y algunas filmaciones también. Entonces hay que buscarle la vuelta, hacer cosas por streaming, hacer videoclips no tanto con filmación sino más bien animaciones o filmaciones en las casas. Y aparte de eso, todo lo que tiene que ver con trabajo por varios otros lados quedó parado.

¿Qué es lo que más te complicó? ¿Y qué fue lo más sencillo?

Siempre el cambio es un desafío, pero a la larga va a pasar por más que uno se asuste o no.

Cuarentena fest, es un festival por streaming, y es una movida re linda, los músicos tenemos la parte laboral, que ahora está complicada, y la parte energética de juntarnos hacer ruido, entonces la juntada de la música es necesaria, también está bueno ver músicos haciendo cosas en las casas, es otra forma de escuchar la música, de acercarse a la música. Eso es positivo.

En el festival hay para hacer donaciones, por si alguien nos quiere dar una mano, que la verdad que es un buen momento.

¿Qué te parece que va a pasar? ¿Podrás aprovechar algo de todo esto más adelante?

Ahora aprovechar a meditar, este tiempo de pausa es bueno para pensar las posibilidades, lo que viene en el futuro, es justamente eso pensar que es lo que quiero hacer. Que muchas veces estás en la rosca y no hay tiempo para pensar, “no bueno estoy trabajando de esto que no me gusta, pero ta, es lo que hay estoy en esta” y ahora si o si tenés que pensar replantearte, y ahí capaz aparecen otras cosas mejores.

Felipe Fuentes, Santi Mostaffa e Ivan Barcelo.

