Un grupo de colectivos de trabajadores no dependientes, vinculados a las economías social y solidaria, fueron recibidos este viernes por el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres. Habían enviado dos cartas solicitando una “reunión virtual” con el presidente Luis Lacalle Pou. Dada la situación generada por la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, estos trabajadores, artesanos que venden en el Mercado de los Artesanos (que permanece cerrados desde mediados de marzo), en ferias, estilistas a domicilio, guías turísticos, vendedores en la vía pública, entre otros, no tienen forma de obtener un jornal, y además, como son monotributistas, no tienen derecho al seguro de paro.

Según detallan en una carta donde resumen los resultados de la reunión con Mieres, acordaron “el comienzo de un relacionamiento” del MTSS” y “los trabajadores no dependientes”. En cuanto a los puntos de la plataforma que vienen proponiendo, como la necesidad de una renta básica mínima, desde el MTSS se les detalló “las medidas que se habían tomado en el tema de apoyos económicos al sector y se expresó lo difícil que resulta de instrumentar una renta básica por el MTSS, ya que eso depende del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]”.

“Trasladamos que además de continuar encaminando esta propuesta, buscaremos aportar posibles opciones de cómo se podría implementar”, expresan en la carta. Sobre el pedido del no pago de aportes sociales mientras dure la crisis sanitaria, explican que Mieres recogió la propuesta y se comprometió “a enviarla a los organismos correspondientes”, mientras que sobre la solicitud de cobro de tarifas diferenciadas de los servicios públicos mencionan que se trata de “algo muy difícil de implementar, debido a la dificultad de poder identificar quiénes serían los beneficiarios”. “Sobre todo en el sector de trabajadores no dependientes que están en la informalidad”, agregan. “Nos comprometimos a aportar ideas sobre la forma de poder detectar a los beneficiarios que no pueden ser localizados a través del cruzamiento de datos”, dicen en la misiva los colectivos.

Finalmente, informan que se le hizo al ministro “un relato de cómo hace años” vienen ”trabajando para impulsar distintas formas que incluyan al sector en la seguridad social, monotributo artesano y monotributo social”; que siempre fueron conscientes de que estos instrumentos “no contemplaban los mismos derechos de los trabajadores dependientes” y por tanto impulsaron “la creación de la figura del trabajador autónomo y la ampliación de las cooperativas de artistas y artesanos y otros sectores de la cultura no contemplados”. También manifestaron que no cuentan con un ámbito de participación “en conjunto con el BPS [Banco de Previsión Social] y el MTSS. “Frente a este planteo el Ministro mencionó que entendía que era necesario estudiar las dificultades que han quedado al descubierto en esta situación y se comprometió a generar un ámbito de trabajo para el estudio de estas propuestas”, concluyen.