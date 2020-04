PIT-CNT hará cuatro “pequeños” actos el 1º de mayo

La Mesa Representativa del PIT-CNT se reunió este jueves para definir cómo conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Tras la reunión, el presidente de la central obrera, Fernando Pereira, anunció en una conferencia de prensa que se harán cuatro “pequeños” actos simultáneos en la plaza Libertad, el intercambiador Belloni, la plaza Colón y la plaza Lafone. El presidente de la central obrera aseguró que se tomarán “todas las medidas” para cumplir con las recomendaciones sanitarias.

“Hay más concentraciones adentro de un frigorífico o de una obra que en estos actos. Yo supongo que si no habilitaran actos de este tipo, deberían suspender obras y frigoríficos como mínimo. No obstante, vamos a cumplir, como hemos hecho a lo largo de toda la historia, con pedir los permisos formales. Calculo que no se debe haber suspendido la libertad de expresión, ni la libertad de protesta, ni la libertad de asociación, por estar en pandemia”, afirmó Pereira.

También dijo que se espera la movilización “más grande que haya hecho el PIT-CNT en los últimos 20 años; porque va a estar en cada cooperativa, en cada lugar donde haya un trabajador, en cada casa, a través, seguramente, de los medios tecnológicos, pero también de los pequeños actos que vamos a hacer en estos cuatro lugares de Montevideo y en cada lugar del interior”.

Pereira también se refirió a la decisión del gobierno de no autorizar la cadena nacional y dijo que no lo puede entender. “Lo más importante que tiene que hacer el PIT-CNT es colocar sus ideas, sus propuestas, sus formas de actuar y también su movilización. No nos vamos a detener en la negativa del doctor [Luis] Lacalle, aunque la consideramos altamente desacertada”, aseguró. Pereira mencionó que en los últimos años se han expresado diversos colectivos por medio de la cadena nacional y recordó que en el último gobierno del Frente Amplio se autorizó tanto a la campaña Vivir sin Miedo como a la campaña a favor de derogar la Ley Integral para Personas Trans.

De todas formas, aseguró que el PIT-CNT espera tener “cinco años de vínculo con el Poder Ejecutivo”, y si bien se trata de un “episodio negativo”, la central obrera mantendrá el diálogo con Lacalle Pou, porque la “responsabilidad principal [de la central obrera] es encontrar soluciones para la gente que tiene problemas, no quedarnos con un enojo. Esto pasó, absorbemos la realidad y nos preparamos para hacerlo de otra manera”, concluyó.