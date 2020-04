El senador Charles Carrera hizo pedido de informes para conocer cómo se restablecerán las audiencias por reclamos laborales en el MTSS

El senador del Frente Amplio Charles Carrera manifestó en la hora previa de la sesión del Senado su preocupación por el cierre de los servicios presenciales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la suspensión de las audiencias hasta el 20 de abril, según una circular emitida por la cartera, luego de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia. “Esta suspensión de la actividad del Estado tiene consecuencias sobre las relaciones laborales. Muchos trabajadores que tenían la posibilidad de ir a negociar el pago del despido, el reclamo de las horas extras u otros reclamos de índole salarial y que se presentaron el 17 de marzo [día en que se empezaron a reagendar las audiencias] no pudieron hacer efectivo su derecho. Eso tiene una consecuencia sobre el trabajador y su familia”, porque no pueden acceder al cobro de los créditos laborales, que son “su sustento”, dijo Carrera en su oratoria. Al respecto, el senador presentó un pedido de informes al MTSS, donde pregunta sobre la cantidad de trabajadores “que se han visto impedidos de acudir a instancias de negociación individual” en la Dirección Nacional de Trabajo, desde el 17 de marzo, y qué “soluciones se les han planteado a esos trabajadores para poder acceder a los servicios que legalmente les corresponde”, qué “medidas piensa tomar a los efectos de que los plazos de caducidad y prescripción consagrados en la normativa vigente no impidan a los trabajadores poder acceder a la Justicia y recibir el crédito laboral correspondiente”, y si se “están estudiando medidas alternativas a las audiencias presenciales, en caso de no poder reanudarlas”, para cumplir con esas instancias.