Si bien en principio la central sindical había planificado cuatro concentraciones en distintas plazas públicas de Montevideo como forma de conmemorar el Día de los Trabajadores, finalmente, y como medida de precaución en el contexto de emergencia sanitaria, este viernes la celebración consistirá en tres caravanas en la capital y decenas en el interior del país.

Además, el PIT-CNT llama a los trabajadores a culminar la jornada en los hogares, con una conferencia de prensa que será a las 19.00, además de cinco minutos de aplausos a partir de las 20.00. Días atrás, el presidente de la República respondió negativamente al pedido del PIT-CNT de utilizar la cadena de radio y televisión para dirigirse a los trabajadores.

Bajo las premisas “lo urgente es la solidaridad”, “lo urgente es la gente”, “tu casa es la plaza” y “la cadena la hacemos todos”, partirán tres caravanas casi en simultáneo desde tres puntos distintos de la capital: Colón, La Teja e Intercambiador Belloni. A las 10.45 comenzará desde la plaza Colón una caravana que circulará por las avenidas Garzón, Millán, San Martín y Agraciada hasta llegar a la plaza Primero de Mayo. A las 10.50 partirá desde la plaza Huelga General una segunda, que recorrerá 8 de Octubre, José Batlle y Ordóñez y General Flores y terminará en el mismo punto. La caravana que partirá de la plaza Lafone saldrá a las 11.00 y tomará por Carlos María Ramírez y Agraciada, para finalizar en el mismo destino.

“Pensamos que las caravanas van a ser exitosas, pero también sabemos que no es la única forma de adhesión a la conmemoración del 1º de mayo. No todo el mundo tiene vehículo o posibilidad de poder salir a la calle, por lo que no es la única forma de adherir”, comentó a la diaria la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa. En ese sentido, indicó que en la central sindical hay “mucha expectativa” respecto de los aplausos que están previstos para las 20.00, y se sugiere a los trabajadores que no puedan marchar que participen desde sus hogares colgando en las ventanas la bandera uruguaya o la de su sindicato. “Sabemos que es un día muy importante para el pueblo en general. En este país hay una cultura de adhesión a la conmemoración del 1º de mayo, no es un día cualquiera ni un día que pasa inadvertido, y más en medio de la pandemia”, añadió Larrosa.

Las principales reivindicaciones de la central sindical de este año giran en torno a la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada de esta, así como la construcción de alternativas pensadas por el conjunto de trabajadores “para poder atravesar este aislamiento social”, sostuvo la dirigente. “Recrearemos nuevamente nuestra plataforma reivindicativa alternativa con respecto a las garantías que necesitamos de parte del gobierno”, señaló, y mencionó la renta básica, el no aumento de las facturas públicas, que no haya despidos durante la pandemia, el tope de los precios de la canasta básica y el freno de los desalojos. Tampoco va a quedar por fuera el tema de los Consejos de Salarios, de cara al vencimiento de los convenios colectivos. “Vamos a reivindicar que se prorroguen por un año con las mismas cláusulas, porque entendemos que este no es el momento para convocar a Consejos de Salarios”, afirmó Larrosa.

Luego de confluir en la plaza Primero de Mayo, las tres caravanas continuarán como una sola por Avenida del Libertador hasta 18 de Julio, donde finalmente se disolverán. El PIT-CNT exhorta a las personas a no descender de los vehículos y a no concurrir si presentan síntomas respiratorios. Recomienda higienizar el vehículo antes y después de la caravana y que no viajen más de dos personas en los autos ni más de una en las motos. Asimismo, señala que es obligatorio el uso de tapabocas y solicita que no participen niños y niñas.

Cronograma de actividades en el interior