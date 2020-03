Trabajadores de asociación civil que convenia con el Mides preparan juicio por vulneración de derechos laborales

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines denunció a la asociación civil Servicios y Acciones por la Infancia, que trabaja en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por 22 despidos “arbitrarios” en el marco de un conflicto que mantienen los trabajadores por vulneraciones a los derechos laborales. Los funcionarios acusan a la organización por persecución sindical, incumplimiento de pagos y falta de diálogo, alegando que se retiró de la negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Por esta razón llevarán el asunto a la Justicia.

“Nos tenían en un grupo que no era el que correspondía, había atrasos salariales, desde octubre no recibimos más recibos de sueldo y no sabíamos lo que cobrábamos. Son muchas cosas que nos fueron desgastando”, explicó a la diaria el dirigente del sindicato, Maximiliano Ubal, y señaló que “lo más grave” de la situación es que “la organización está dejando sin fuente laboral a una cantidad de gente que está en medio de una negociación tripartita”. “Nosotros en los últimos nueve meses estuvimos un mes y medio sin cobrar, cobrando la mitad del sueldo, y aun así seguimos trabajando, hasta que a fin de año explotó todo”, expresó.

El conflicto comenzó hace aproximadamente nueve meses y se intensificó a fin de año, cuando los trabajadores comenzaron un paro por tiempo indeterminado. En enero de este año, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay cesó sus proyectos con la asociación, y los trabajadores de los programas conveniados fueron desvinculados con la causal de cese de contrato. Esta decisión también es cuestionada por el sindicato, que alega que los contratos terminaron debido a las irregularidades de la organización, ante lo cual les corresponde la indemnización. En febrero, la organización se retiró de la negociación y se siguieron los despidos por “notoria mala conducta”, que en total fueron 22.

Según indicó Ubal, la asociación civil actualmente mantiene convenios con el Centro de Estadía Transitoria hasta el 1º de abril y con un centro de 24 horas para madres con niños hasta el 1º de junio. El sindicato solicitará una reunión con el nuevo titular del Mides, Pablo Bartol, para ponerlo al tanto del conflicto, y hay una nueva instancia tripartita en el MTSS fijada para el viernes 6.