SUNCA plantea necesidad de generar licencia especial para trabajadores que no llegan al seguro de paro

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) planteó la necesidad de buscar una fórmula alternativa “para generar las condiciones de una licencia especial para que los trabajadores tengan un período ventana para estar en sus casas como es el objetivo del gobierno” para mitigar la expansión del coronavirus en el país. Según informó a la diaria el presidente del SUNCA, Daniel Diverio, durante ese período habría que buscar “una alternativa más amplia, más integral y a largo plazo, junto con el BPS [Banco de Previsión Social] y con el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social]”. “Se tiene que hacer un esfuerzo empresarial, por parte del gobierno y de los trabajadores, para generar estas condiciones”, agregó. El dirigente explicó que los motivos de esta iniciativa tienen que ver con que hay “un porcentaje altísimo de trabajadores de la construcción que no acceden al seguro de paro, por la cantidad de jornales y la rotación”, y para quedarse en la casa hay que “tener un plato de comida todos los días; si no, no hay forma de quedarse”. “Ese es el problema más grande que tenemos la mayoría de los trabajadores de la construcción”, añadió.

Diverio dijo que están preocupados por la salud de los trabajadores de grandes obras, como la de UMP 2 o la fábrica de cemento que se construye en Treinta y Tres. “Hay una cantidad de trabajadores que están en el campo, que conviven muchos en la misma casa, y los riesgos son muy altos. Queremos bajar los niveles de riesgo. Lograr un período de días en que los compañeros se puedan quedar en la casa”, expresó.

El dirigente informó que el sindicato alteró su funcionamiento por la emergencia sanitaria, suspendiendo los talleres de los fondos sociales, así como las asambleas y los plenarios de delegados porque en esas instancias “se concentran muchos trabajadores en un mismo lugar”. Sin embargo, “independientemente de esto, el SUNCA no va a cerrar. Va a mantener abiertos sus locales en los 19 departamentos”, sostuvo. En materia de acciones por la emergencia sanitaria, Diverio dijo que delegados y dirigentes han venido recorriendo los lugares de trabajo “para mejorar las condiciones de higiene”. “Intentamos que haya acceso rápido al agua, al jabón y al alcohol en gel. Buscamos formas de que se coma en distintos horarios para que no todos estén a la misma hora en el comedor o en el vestuario. En algunas obras, como UPM 2 o la de Treinta y Tres, a las que los trabajadores van en ómnibus, tratamos de que estos sean higienizados antes de subir, después de bajar, y que vaya un trabajador solo por asiento, para evitar todo tipo de riesgo”, concluyó.