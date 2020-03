ONU Mujeres y Bolsa de Valores llaman la atención sobre la desigualdad de género en el mundo de las finanzas

Este jueves se llevó a cabo por primera vez en Uruguay el evento “Ring The Bell: toque de campana por la igualdad de género” en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), una iniciativa de carácter internacional que busca llamar la atención sobre la desigualdad de género en el mundo de las finanzas y en el mercado de valores. Según una investigación que analizó datos de 16 países de América Latina y España, menos de 15% de los cargos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en Uruguay son ocupados por mujeres.

“Las uruguayas fuimos de las primeras con la posibilidad de votar, de ser elegidas, de administrar nuestros bienes y de divorciarnos por nuestra sola voluntad. Y nos quedamos ahí, creyendo en el poder mágico de la ley. En perspectiva histórica, obviamente con la ley solamente no alcanzaba, porque hay temas culturales que pesan, y esa igualdad en los hechos no se da”, reflexionó la vicepresidenta Beatriz Argimón durante la ceremonia en la BVM, a la que también asistieron Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, y la candidata a la Intendencia de Montevideo por la “coalición multicolor”, Laura Raffo.

Argimón afirmó que el ritmo con el que Uruguay ha avanzado en materia de género “rompe los ojos” por su lentitud, por lo que “se precisan medidas inmediatas”. “No hay democracia auténtica si en los lugares de decisión falta la mirada de 52% de la población. Por eso, allí donde esté, pensando en esa generación de igualdad, voy a pedir la paridad para la sociedad uruguaya”, aseguró la jerarca, y añadió que “mientras existan las desigualdades” de género en distintos ámbitos, entre ellos, en el mundo económico y político, “va a tener que seguir existiendo el 8 de marzo”, reivindicando la movilización feminista más popular.

Por su parte, el presidente de la BVM, Ángel Urraburu, celebró la alta concurrencia de mujeres a la ceremonia. “Hacía tiempo que no veíamos las instalaciones de la Bolsa colmadas. Tenía que ser un día cuya convocatoria la realizaran las mujeres, y no es casualidad esta asistencia. Porque, además, el objetivo final es absolutamente compartido por todos. Hay que seguir en esta senda”, manifestó el director de la sociedad de bolsa Urraburu e Hijos. “Hoy vamos a ser testigos de un compromiso a favor de un derecho fundamental, inalienable, por el cual todos tenemos que trabajar todos los días y no solamente los días de eventos. Estamos absolutamente comprometidos, tanto como lo está la Bolsa con el país”, aseguró.

“En Uruguay no podemos hablar de igualdad mientras tengamos sólo a 10% de las mujeres en los cargos de decisión de las empresas y, en las empresas más grandes, 5%. No podemos hablar de igualdad mientras siga existiendo una brecha salarial de 19% y, pasando a otros temas que no son los económicos, no podemos hablar de igualdad si seguimos teniendo 30 femicidios por año y 108 denuncias de violencia doméstica por día”, apuntó la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado. “Y ni que hablar de los parlamentos”, continuó: “El Parlamento de Uruguay, si bien ha mejorado, tiene 80% de hombres. Y el presidente de la Bolsa nos contaba que hace 153 años está la Bolsa, y yo me pregunto: ¿cuántas mujeres la han presidido?”. Asimismo, Furtado señaló que en el mundo financiero “se precisan mujeres para un mayor crecimiento” y que apostar en ese sentido “además de ser una decisión justa, es una decisión inteligente”.

Al evento también asistió el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Karl-Otto König, quien aseguró que el acontecimiento de este jueves “es un toque para llamar la atención sobre la injusticia que siguen viviendo las mujeres a nivel social, cultural, económico y político”, que se traduce en que “una de cada tres mujeres siguen siendo víctimas de violencia” y en la cantidad de horas al día que las mujeres dedican a las tareas de cuidado o trabajo doméstico, que son, en promedio, tres veces más que los hombres. “Ello limita el tiempo que disponen para el trabajo remunerado, la educación y el ocio, afectando sus derechos económicos, y las mujeres siguen estando subrepresentadas en todos los niveles de liderazgo político”, agregó. Según indicó, en promedio, las mujeres representan 24,2% de los parlamentos nacionales y ocupan sólo 27% de los puestos directivos en el mundo.

Luego de hacer sonar la campana del hall del edificio de la Bolsa de Montevideo, que tradicionalmente se utilizaba para anunciar la apertura y el cierre de la operativa bursátil, 11 empresas vinculadas al mercado de valores firmaron el compromiso “Principios para el empoderamiento de las mujeres: la igualdad es buen negocio”, la iniciativa de ONU Mujeres y la Oficina del Pacto Mundial de la ONU que busca promover la igualdad de género en toda la fuerza laboral. Las empresas que se comprometieron fueron Bado, Kuster, Zerbino y Rachetti, BVM SA, Custodia y Valores Mobiliarios CB SA, E&Y, Gastón Bengochea y cía. SB SA, GBU SB SA, Gralado SA, Latinadvisors SB, Nobilis SB SA, RSM y Urraburu e Hijos.