NexosUy, un portal de trabajo inclusivo que propone conocer las capacidades de las personas en situación de discapacidad

Casi 16% de la población uruguaya se encuentra en situación de discapacidad, lo que equivale a unas 500.000 personas, según el último Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística. Mientras que la cifra de desempleo para la población total es de 8,5%, entre las personas que presentan alguna discapacidad este número asciende a 80%. Con este telón de fondo, un grupo de emprendedores uruguayos creó NexosUy, un portal de trabajo inclusivo que propone conocer las capacidades de las personas en situación de discapacidad ofreciendo accesibilidad a los que buscan trabajo y capacitación a los empleadores.

El 18 de marzo el portal se pondrá en funcionamiento, y en él las empresas interesadas podrán publicar sus ofertas laborales y los interesados postularse, mediante un currículum tradicional o a través de un video. A días de su lanzamiento oficial, la diaria conversó con los responsables del proyecto: Bruno Romero (BR), Natalia Doglio (ND), Eduardo Dutra (ED) y Leticia Sergio (LS).

¿Cómo surgió la idea de crear NexosUy?

BR: Surgió por la motivación de formar a las personas en situación de discapacidad, que están escondidas y no salen al campo laboral por miedo a afrontar las entrevistas o directamente a ponerse frente a una computadora y enfrentarse a las barreras que puede tener una persona que no ve o una persona que necesita lenguaje de señas para poder entender o escuchar.

ND: Nosotros empezamos en 2016 a trabajar con personas en situación de discapacidad. A medida que fuimos conociendo las historias, a través de una investigación de mercado, encontramos que más de 80% de las personas que encuestamos nos respondían que querían trabajar, pero que no buscaban empleo en portales que no fueran exclusivos para personas en situación de discapacidad. Más de 50% también contestaban que muchas veces no entendían la oferta laboral. Al finalizar la investigación ya estábamos en 2018, se había aprobado la Ley 19.691 [Promoción del trabajo para personas con discapacidad] y queríamos que se pudieran encontrar oferta y demanda.

BR: El portal forma a las empresas para que no se produzca un choque entre la persona en situación de discapacidad y el empleador. Por eso permite subir el currículum en forma de video.

ND: Muchas personas nos dicen que ya dan por perdida la guerra antes de pelear la batalla, entonces ni se presentan, ni se postulan, porque sienten que no pueden competir. Por esto creamos un portal exclusivo para personas en situación de discapacidad, así se van rompiendo barreras: si me eligen, ya saben que tengo una discapacidad; puedo mandar mi currículum, pero también postularme en un video, y si me llaman sé que ya me vieron, ya saben si tengo una dificultad en el habla o si necesito silla de ruedas. Ya conté mi historia.

¿Ya hay empresas interesadas en trabajar con ustedes?

BR: Sí, y la idea es que se sigan sumando.

ND: Uno de los servicios que nos están pidiendo las empresas que estamos sumando como partners es el testeo de sus portales, porque lo que más les llamó la atención a todas fue darse cuenta de que sus páginas no eran accesibles. Uno parte de la base de que todos pueden acceder a un sitio web, y lo que aprendieron al enterarse de este portal es que las páginas también tienen barreras.

¿Consideran que el desconocimiento de los empleadores es una barrera a la hora de emplear a personas en situación de discapacidad?

BR: Sí. Justamente lo que busca este portal es que la persona que se va a postular pueda expresar lo que mejor sabe hacer. Yo, en mi condición, hay tareas que no puedo realizar. Pero hay muchas otras que sí. Queremos resaltar las fortalezas y que las empresas usen esas fortalezas.

ND: Hay otros portales de empleo que buscan la inclusión; la diferencia con este es que no sólo nos preocupamos por la empresa o porque llegue a poder publicar su oferta laboral, sino que nos preocupa muchísimo que la persona sea independiente en todo el proceso. Queremos que la persona en situación de discapacidad logre inscribirse sola, de forma independiente, porque consideramos que el empoderamiento viene desde ahí, desde el momento en que uno se puede registrar solo y no necesita de otro que le esté leyendo o completando un formulario.

BR: Yo soy técnico informático, siempre trabajé de forma independiente, pero se te hace difícil. Tengo la experiencia de haber buscado en páginas comunes de empleo, postularme, y al momento de ir a la entrevista encontrarme con escalones en el lugar de trabajo. Cuando llenaba formularios jamás contaba cuál era mi situación.

¿Creen que la aprobación de la Ley 19.691 influye positivamente en la inclusión laboral?

BR: Sí, claro. Igualmente, todavía no se cumple a rajatabla.

LS: Está en la fase teórica. Ves mucha intención, muchos llamados, pero todavía no se terminan de decidir, ya sea por las adaptaciones que tienen que hacer, por ejemplo en los baños o las rampas; ni que hablar en la parte psicológica. Hay mucha barrera para romper y hay mucha intención, pero hay miedos.

ND: En la búsqueda de generar ese engranaje, uno de los servicios que va a dar NexosUy es a través de la consultora, en la parte de asesoramiento a las empresas en cuanto a lo que es una inclusión positiva. También sucede que todos pensamos en cosas diferentes cuando hablamos de discapacidad. Puede que una empresa piense “no tengo rampas”, pero no necesariamente necesitás una rampa para incluir a una persona en situación de discapacidad, porque hay discapacidades de todo tipo y color. De hecho, acá somos todas personas en situación de discapacidad, y no a todas se nos nota cuál es la discapacidad que tenemos. Además, hay estudios a nivel mundial que demuestran que las personas en situación de discapacidad son mucho más comprometidas con el trabajo, tienen mucha vocación y valoran esa oportunidad laboral más que otros.

¿Son optimistas en cuanto al futuro? ¿Creen que el mercado laboral se está abriendo a la inclusión?

LS: Demasiado lento. Uno quiere creer, porque lo necesitás, y hay esperanza, pero para todos los que somos falta bastante.

ND: Después de que una empresa incluye a la primera persona en situación de discapacidad se da cuenta de que es fácil, que no tiene complicaciones, en general, y empieza a notar los beneficios.

BR: Las personas en situación de discapacidad no precisamos beneficios, precisamos oportunidades para demostrar.