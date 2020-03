La caída abrupta de la venta de boletos lleva a los sindicatos a negociar licencias y seguros de paro

El viernes, mediante una resolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) autorizó, “con carácter excepcional”, el adelanto de las licencias “a generarse en el año 2020”, siempre que sea consecuencia de un acuerdo entre el trabajador y la empresa, “y se encuentre motivado en la situación de emergencia sanitaria decretada en el país”, expresa el texto.

La resolución establece que el acuerdo debe ser “consignado por escrito” y presentado en el MTSS para que la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social “tome conocimiento”, y que la licencia debe corresponder a la totalidad del período (20 días) o fracción, pero nunca inferior a los diez días. La remuneración de la licencia otorgada se hará en la forma que establece la ley correspondiente, es decir, en el comienzo del período acordado.

Pero antes de que se aprobara esta resolución distintos sindicatos de rubros afectados por la situación habían comenzado a negociar acuerdos con las empresas para mitigar la caída de la recaudación.

Uno de los sectores más castigados por la recomendación de no salir de los hogares es el del transporte colectivo de pasajeros en todas sus modalidades. La caída de la venta de boletos, que ya había sido constatada por la Intendencia de Montevideo (IM) antes de la aparición de la epidemia de coronavirus, se multiplicó en forma exponencial en la última semana. La Unión de Trabajadores de CUTCSA acordó con la empresa “un plan de contingencia alternativo debido a la comunicación de la IM de paralización de flota debido a la pandemia” del coronavirus, “se aprobó un plan de licencias para el personal a los efectos de no afectar el poder adquisitivo del trabajador, y se mantienen en tiempo y fecha todos los pagos”, informó el sindicato en su cuenta de Facebook. Según pudo saber la diaria, unos 800 trabajadores de CUTCSA pasaron a gozar de su licencia anual por este acuerdo.

Otra empresa que tomó medidas fue COPSA, una de las más grandes del transporte suburbano y vital para el departamento de Canelones. Según el presidente de la Asociación de Trabajadores de COPSA, Humberto Zipitría, van a pasar a seguro de paro 350 funcionarios de la empresa: 195 choferes y 155 trabajadores de agencias. Zipitría dijo a Hoy Canelones que todos los días COPSA funcionará como si fuera domingo, es decir, que reducirá al mínimo la frecuencia del servicio. “El gran dilema que tenemos es ver si, cuando nos reintegramos, todavía tenemos empresa”, sostuvo. Agregó que no quedaba “otra salida de acuerdo a las circunstancias”: “Creo que no es sólo por el bien de la empresa, sino por el bien del país”. El seguro de desempleo es por cuatro meses y los funcionarios que continuarán trabajando irán rotando. Si bien habrá servicios de ómnibus, todas las agencias van a cerrar. “Todos sabemos que la empresa se estaba tambaleando y esto la puede hacer caer si no consigue el apoyo del gobierno y los trabajadores. Nuevamente, los trabajadores salimos a la cancha para ver si, cuando termine la pandemia, todavía tenemos una empresa”, concluyó.