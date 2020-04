Empresas del transporte y sindicatos siguen acordando envíos a seguro de paro

Las empresas del transporte colectivo urbano y suburbano siguen tomando medidas como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada para combatir la expansión del coronavirus. Ante la abrupta caída de la venta de boletos por la exhortación de que las personas se queden en sus casas, las empresas, junto con las autoridades (intendencias y Ministerio de Transporte y Obras Públicas), han acordado la reducción de las frecuencias, y las empresas y los sindicatos han convenido en distintas medidas para mitigar las pérdidas económicas, como el adelanto de licencias o los envíos a seguro de paro. CUTCSA otorgó licencia a unos 800 trabajadores y COPSA envió a seguro de paro por cuatro meses a 350: 195 conductores cobradores y 155 funcionarios de agencias.

Pero se han ido sumando más empresas. El lunes, la Corporación de Ómnibus Micro Este Sociedad Anónima (COME) firmó un acuerdo bipartito con el Sindicato de Obreros de COME (Sodec) por el que se envió a seguro de paro a la totalidad de los trabajadores de la empresa bajo la modalidad “suspensión del trabajo”. Según el documento, al que accedió la diaria, las partes acordaron reunirse diez días antes del vencimiento del primer mes de transcurrido el beneficio “para monitorear en conjunto la situación”. En un ámbito bipartito las partes “considerarán el derecho de los trabajadores enviados al subsidio por desempleo para el reintegro a sus tareas; asimismo, y en forma paralela, evaluarán el desarrollo en la reactivación del sistema de transporte y la normalización de los servicios por parte de la Intendencia de Montevideo”, agrega el acuerdo. COME otorgará un adelanto de 8.000 pesos a los trabajadores enviados a seguro de paro, que podrá ser devuelto en tres cuotas. Vale aclarar que en COME se desempeñan, además de trabajadores dependientes, socios de la firma, que serán los que se encargarán del mantenimiento de los servicios mínimos durante la emergencia sanitaria.

Una situación similar afecta a la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (COETC), que envió a 600 trabajadores a seguro de paro, de los 1.200 que emplea, entre dependientes y socios cooperativistas. El ex secretario general de la Asociación de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot), Jorge Acosta, que trabaja en COETC, y que a partir de hoy empieza su seguro de paro, contó a la diaria que las empresas del transporte están circulando en general con frecuencias como “si todos los días fueran sábado” y que, por ejemplo, en COETC están en circulación unos 160 ómnibus de un total de 300. “Lo que queda es organizarse para el momento de la reactivación, para poder funcionar enseguida”, dijo Acosta, quien mencionó que en COETC, por ejemplo, realizan un mantenimiento a los cientos de ómnibus parados, como “encender el motor todos los días”, algo que “hay que ver hasta cuándo se puede hacer, porque el combustible hay que pagarlo todos los días”.

En cuanto a las medidas tomadas para los ómnibus que están circulando, Acosta dijo que se pudo conseguir alcohol en gel para todo el transporte por una partida que consiguió la Intendencia de Montevideo con ANCAP, pero que no se pudo equipar a los choferes con tapabocas porque no había tanta cantidad en el mercado. “Los que tienen es porque los consiguieron por su cuenta”, acotó.

Para Acosta, que opinó siempre en términos personales, “habría que coordinar con los servicios de emergencia esenciales, como la Salud, la seguridad, la parte alimentaria, y poner los ómnibus sólo para esa gente, ver en qué horarios se puede transportar a esa gente”, y “no andar paseando los ómnibus por la calle para que la gente se entusiasme y pueda subirse”. “Habría que buscar la forma de transportar sólo al que realmente lo necesita y nada más. No nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación”, concluyó.