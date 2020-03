CAMBADU pedirá al gobierno postergación del pago al BPS

Entre el viernes 13 y el sábado 14 la venta en las grandes superficies fue igual o superior que la de cada 30 de abril –víspera del 1° de mayo–, cuando las ventas se duplican, comentó a la diaria Flavio Riverón, dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS). Si bien advirtió que no es momento de hacer una evaluación del impacto económico de las medidas para prevenir la expansión del coronavirus, dado que “la perspectiva hoy es cómo cuidamos la salud de los trabajadores y de los clientes”, recalcó que es importante poner el foco en la variación de los precios de algunos productos. “Hay remarques permanentes en algunas superficies”, afirmó.

Además del aumento de los precios del alcohol en gel y de los tapabocas, como consecuencia de una noticia que decía que las bebidas calientes con vitamina C servían para combatir el virus, algo que no está comprobado, llegaron denuncias a FUECYS de que los limones habían pasado de costar 80 pesos el kilo el sábado a 170 el domingo. “Que el Poder Ejecutivo se encargue de controlar algún escenario de remarque: esas cosas son las que no pueden pasar, se trata de una situación de abuso”, sostuvo.

El dirigente dijo que FUECYS planteó a varias empresas que tomen recaudos con los trabajadores que están dentro de la población de riesgo: las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, o que tienen debilitado el sistema inmunológico (trasplantados, por ejemplo). “Hay que ver si tienen licencia anual para tomarse, o la posibilidad de que sean certificados por los médicos”, dijo.

Bares, almacenes y comercio

Por otra parte, Antonio Ameijenda, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), dijo a la diaria que pedirán al gobierno algún tipo de flexibilización para el pago de los aportes al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva. “El flujo de público en el sector gastronómico ha sido muy pequeño el fin de semana y sigue así. Pensábamos que esta situación se podía compensar con el delivery, pero tampoco está funcionando”, dijo Ameijenda, al tiempo que recordó que también están afiliadas a CAMBADU empresas de eventos y bailes, que fueron cerrados para evitar la aglomeración de personas.

Con respecto a la posibilidad de dar licencia a los trabajadores, Ameijenda dijo que “hay que buscar todas las alternativas posibles”, pero advirtió que algunas empresas no cuentan con el dinero para cubrir los salarios vacacionales. Otra es la lectura de Federico Celsi, presidente del Grupo Centro Montevideo y dueño del bar Facal, quien ayer mencionó esta posibilidad en el programa En perspectiva. También contó que, en su caso, a los que llevaban menos de 90 días –cuatro o cinco personas de un total de 40 empleados– se les rescindió el contrato, con la idea de retomarlos.

Otra es la situación de los almacenes: Ameijenda aseguró que todavía están trabajando bien porque “hay una demanda de artículos permanente y no todas las personas pueden ir a una gran superficie. Son muy importantes porque son negocios de cercanía y ejercen un buen servicio en los barrios”.

En tanto, Julio Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, aseguró que lo primero es cumplir y apoyar las medidas del gobierno, y contó que se recomendó a los socios de la gremial el trabajo a distancia, “algo que no es fácil”. “Seamos honestos. Pensar que esto no va a tener un impacto no es creíble: lo tuvo en el mundo, ¿por qué no lo va a tener acá? Lo importante es que estamos trabajando con el gobierno”, sentenció.

Hotelería y turismo

José Pereyra, integrante de la Cámara Empresarial de Maldonado, dijo a la diaria que en caso de que las empresas grandes cierren, es posible que en el futuro no vuelvan a contratar la misma cantidad de personal. “Eso muchas veces pasa. Esperemos que haya el menor perjuicio para los trabajadores y las empresas chicas, pero esto es un golpe fuerte”, expresó. Pereyra dijo que la cámara envió cartas a los ministerios de Industria, Energía y Minería, de Turismo, de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas y a la Intendencia de Maldonado para solicitar canales de diálogo y reuniones. “Si tenemos un gobierno que asumió hace poco y dice que la situación está mal, uno cree que, en principio, no pueden tomar decisiones como dar exoneraciones, más si subieron las tarifas hace poco”, dijo. Explicó que lo que pretenden es que no se apliquen grandes multas a quienes no pueden pagar. Además, opinó que el gobierno debería pedir ayuda a organismos internacionales. “De esto no se sale sin que los demás ayuden”, comentó.

Aseguró que los hoteles están cerrando, algo que confirmó Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo, en diálogo con Radio Uruguay: “El sector turismo es el más afectado [...] los hoteles están cerrando momento tras momento, y hay destinos paralizados, como Colonia y las termas del Daymán”.