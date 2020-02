Trabajadores de UCOT resolvieron parar si la empresa pone ómnibus sin guarda en el turno diurno de la línea 300

Los trabajadores de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT) de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) realizaron el miércoles un paro para reunirse en asamblea, el cual afectó durante unas horas los servicios de transporte urbano.

Finalizada la asamblea ASCOT-UCOT, emitió una declaración en la que da a conocer las resoluciones de la instancia: “Si la empresa pone un solo coche micro (guarda-conductor) en cualquier día de la semana, con excepción de los servicios nocturnos, en la línea 300, se paralizarán de forma inmediata todos los servicios para reunirnos en Asamblea”. El secretario del sindicato, Martín Burgues, dijo a la diaria que vienen planteando, a partir de la reestructura que implementa UCOT, que la línea 300 (Instrucciones-Cementerio Central) no deje de tener conductor y guarda. “No agregan coches a la línea, tenemos los mismos horarios, las mismas esperas, y quieren poner micros. No es lo mismo un coche que anda con un compañero solo, que un coche con chofer y guarda, que es más dinámico, más ágil. Es contraproducente hasta para el usuario porque es una línea que carga muchos pasajeros. Si fuera sólo con chofer, tendría que haber cinco minutos entre coche y coche, y ahora hay diez u 11 minutos”, sostuvo Burgues.

UCOT fue creada en 1963; poco tiempo después absorbió parte de la empresa de transporte municipal (AMDET) cuando esta cerró. En 2007 adquirió CUTU, cuyas líneas pasaron a UCOT Inter, y más recientemente incorporó líneas y trabajadores de la desaparecida Raincoop. Actualmente emplea a unos 400 trabajadores entre socios de la cooperativa y empleados de esta.

Otro de los problemas que denuncia el sindicato tiene que ver con la extensión de la línea 316, cuando llega hasta el estadio Campeón del Siglo. “Cuando vamos a ese estadio, después de que bajamos a los pasajeros, volvemos al kilómetro 16 de Camino Maldonado (destino habitual de la línea) y ya tenemos que volver a salir; es decir, ir al Campeón del Siglo nos come el descanso. Y estamos hablando de un viaje que tiene más de dos horas, porque en Villa Biarritz la línea hace circuito (no se detienen en ese destino)”, explicó. Sobre este punto, la asamblea resolvió: “Si no se respeta la espera y el horario de finalización de la jornada en el viaje de largada en los días de partido en el estadio Campeón del Siglo, se suspenderá la exención del servicio al mismo”.

Además de estos problemas puntuales, Burgues mencionó que vienen reclamando, en un ámbito tripartito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por temas salariales, sanciones, condiciones de trabajo y pagos de nocturnidad, entre otros problemas.

Según expresó, la reestructura del sistema de transporte fue acordada y firmada ante la Intendencia de Montevideo, y se estableció que se daría sin consecuencias inmediatas para los trabajadores y de forma paulatina. Además, dijo que la situación enfrenta tanto a socios como a trabajadores contra el Directorio, conformado también por socios, pero que “son casi siempre los mismos”.

El 3 de marzo habrá una nueva instancia ante la Dirección Nacional de Trabajo, ya con las nuevas autoridades políticas en funciones.