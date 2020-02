Se lanzó un registro nacional de clasificadores

Para Patricia Gutiérrez, la presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), la creación de un registro de quienes se dedican a esa tarea implica reconocerlos como trabajadores, y es algo por lo que su organización luchó durante años. “Este Registro de Clasificadores, que va a ser obligatorio y nacional, único, nos va a dar la posibilidad de tener fuentes de trabajo dignas, no como ahora”, dijo durante la presentación del registro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Esta medida es un primer paso en la reglamentación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, y tiene como objetivo conocer quiénes trabajan en el área, tanto de manera formal como informal. Una vez que se disponga de estos datos, está previsto que las personas registradas accedan a un programa de certificación de competencias, que reconozca los conocimientos que han adquirido por su experiencia laboral, y que cuenten con facilidades para acceder a empleos formales. Esto será posible mediante un programa de incentivos a empresas que contraten a trabajadores registrados, y porque el Estado promoverá y apoyará las cooperativas que esos clasificadores creen. Además, el Estado (tanto la administración central, como los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados) tomará en cuenta a esas personas, o a las empresas que las tengan entre su personal, cuando contrate servicios de gestión de residuos.

Gutiérrez atribuyó al titular del MTSS, Ernesto Murro, un papel relevante en este avance en la reglamentación de la ley de residuos, aprobada en setiembre. Dijo que UCRUS está decidido a continuar con su lucha, “venga el ministerio que venga”, y manifestó su expectativa de que se siga trabajando en este sentido con el gobierno que asume en marzo.

En la presentación del registro también participaron, entre otros, Murro; un representante del PIT-CNT, Jorge Ramada; otro de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos, Luis Horta, y el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario.

Ramada destacó que los recicladores “han rescatado el valor de lo que otros tiran”, trabajando en malas condiciones, y manifestó que se debe apuntar a que los residuos no resulten un material para “el enriquecimiento de unos pocos”. A su vez, Horta destacó el trabajo de la cámara que integra, tanto durante la discusión del proyecto de ley de residuos como en esta etapa de implementación de la norma. Dijo que en el área se genera trabajo formal, empleos que están por encima del laudo, y que son ocupados por jóvenes en más de 46% del total.

Por su parte, Nario señaló que la ley de residuos no abarca sólo el aspecto ambiental, sino también el social. “Es difícil establecer una regulación si no se conoce la realidad de la gente”, dijo. De acuerdo con Murro, en el Banco de Previsión Social están registradas 472 empresas dedicadas a la gestión de residuos, en las que trabajan casi 8.000 personas. Algunas, 414 de esas empresas, se dedican a la gestión o recolección de desechos no peligrosos, y las otras a los que sí son peligrosos, o a la recuperación de materiales. El ministro agregó que hay un mínimo de dos empresas del área en cada departamento del país, y que en Montevideo son 435.

La mayoría de esas empresas, 191, son unipersonales con o sin empleados, y trabajan en ellas 996 personas en total. Las que reúnen más cantidad de puestos de trabajo son las sociedades anónimas, que aunque son sólo 39 suman 3.843 personas. Otras son sociedades comerciales de distinto tipo, y hay también 29 cooperativas, en las cuales trabajan en total 725 personas.

Cómo inscribirse