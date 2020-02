Yamandú Orsi (candidato único, Frente Amplio) Hasta hace unos días era el intendente. También se desempeñó durante las primeras dos administraciones departamentales del Frente Amplio, con Marcos Carámbula como jefe comunal, como secretario general. Renunció para meterse de lleno en la campaña. Sobre estas fiestas de la producción local, impulsadas fuertemente desde su gestión como intendente, Orsi dijo que “cuando la actividad tiene como referencia un tipo de producción, tiene casi un sentido antropológico. Las primeras celebraciones del área mediterránea, la antigua Grecia, eran la fiesta de la uva o la del trigo. Existió de distintas formas, y es una manera de agradecer también cómo la naturaleza nos provee de los alimentos para subsistir. También es una especie de cuestión identitaria. Esta actividad implica mucho sacrificio, estar siempre arriba, el productor arriba del producto. Si viene un verano muy fuerte, se te mueren los bichos; son los problemas que ha tenido la industria. Es todo sacrificio, sacrificio, sacrificio. Entonces es importante que vos tengas un momento para celebrar con los otros eslabones de la cadena”, afirmó. Consultado sobre el creciente involucramiento de los gobiernos departamentales en la promoción de actividades productivas, Orsi dijo que “antes era una potestad casi exclusiva del gobierno nacional”. “Está por fuera del abecé de aquello de la gestión municipal pura, que son las luces, los pozos. Nosotros hemos llegado a viajar al exterior con delegaciones de empresarios para promover la producción. Creo que, a esta altura, no hay vuelta atrás, y en eso no somos los únicos; es bueno saber que hay otros. Esto de ir asumiendo cada vez más actividades como Intendencia, esto del apoyo de las actividades productivas es parte del nuevo abecé que tienen las intendencias”. De ser electo nuevamente, Orsi sería el primer intendente de Canelones del FA en compartir un período con un gobierno nacional de otro partido. Preguntado sobre cómo imagina las relaciones entre su gobierno y el nacional, Orsi dijo que, “conociendo a los actores, hay que creer que va a ser [un relacionamiento] fluido. No va a haber ningún problema. Algún ruido puede haber, porque pensamos distinto. Pero este es un país chico, nos conocemos todos y tenemos los teléfonos de todos con los que tenemos que hablar algunas cosas”. Preguntado sobre los trascendidos de que el gobierno de Luis Lacalle Pou va a recortar transferencias a las intendencias de Montevideo y Canelones, Orsi dijo: “Si el recorte es generalizado, no es buena noticia, pero si el recorte es selectivo es peor. Es como si a mí se me ocurriera no transferirles los recursos a los municipios que no son de mi color. Pero creo que eso no va pasar”.