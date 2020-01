PIT-CNT se reunirá el miércoles para analizar borrador de ley de urgencia

El PIT-CNT convocó para el miércoles a las 15:00 a una reunión con sindicatos y plenarios departamentales para discutir el anteproyecto de ley de urgente consideración que presentó la semana pasada el presidente electo, Luis Lacalle Pou. En diálogo con la diaria, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, explicó que será la primera sesión en la que los sindicatos expondrán lo que han analizado respecto de la ley. “Hoy no es tiempo de resolver medidas; hoy es tiempo de cuestionar u objetar aquellos artículos que nosotros consideramos negativos para la sociedad uruguaya”, aseguró.

Los sindicatos intentarán sistematizar opiniones para luego elevar un informe a la Mesa Representativa y luego al Secretariado Ejecutivo. “Recién entonces empezaremos a tomar decisiones”, dijo. De todas formas, también tienen previsto solicitar reuniones con la Universidad de la República, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, las organizaciones feministas y las de derechos humanos. “Buscaremos tener una mirada social y lo más integral posible”, afirmó.

El presidente del PIT-CNT dijo que la idea de impulsar un referéndum no será el tema central de esta instancia; “por supuesto que alguien puede plantearlo, pero no se citó a una sesión de la Mesa Representativa justamente porque falta información, porque todavía es necesario estudiar más la ley. No podemos decidir una consulta popular si todavía no se presentó el proyecto de ley final”, sostuvo.

Aun así, sostuvo que no se va a “amputar ninguna posibilidad” para cambiar determinadas propuestas, pero agregó que el referéndum no es la única herramienta que están evaluando. Entre otras cosas, los trabajadores buscarán dialogar con el gobierno electo y con los ministros de cada cartera para modificar aspectos del proyecto de ley que consideran “durísimos”, como los vinculados a las empresas públicas, a la libertad sindical y a la educación. Si las respuestas no son positivas, analizarán el nuevo escenario y la posibilidad de tomar eventuales medidas, entre las cuales, “sin duda, está la consulta popular”, admitió Pereira.

El presidente de la Federación de ANCAP, Gerardo Rodríguez, declaró a la diaria que, independientemente de esta reunión, ya están teniendo instancias con organizaciones sociales y movimientos cooperativos, a fin de “evaluar cuál sería la mejor estrategia para la construcción de un frente social que enfrente las políticas que se vienen por delante”. Según Rodríguez, este borrador es “el núcleo duro del proyecto político neoliberal”; “va a haber una batalla social que va a ir mucho más allá de esta ley, y lo mejor es organizarnos”, afirmó.