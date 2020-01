PIT-CNT no descarta movilizaciones o promover un referéndum si ley de urgencia mantiene las modificaciones “más perjudiciales”

Más de 350 trabajadores afiliados al PIT-CNT colmaron este miércoles la sede de la central sindical para analizar el borrador de la ley de urgente consideración que presentó el gobierno electo días atrás, y evaluaron medidas para manifestar su disconformidad con la iniciativa. Según dijo en rueda de prensa el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, las filiales mostraron “posiciones muy críticas” al contenido del documento y no se descartó “ninguna posibilidad de acción” en caso de que el proyecto se mantenga tal como está. La Mesa Representativa tomará una resolución el 20 de febrero, que puede ser solicitar una reunión “grave y urgente” al gobierno electo, plantear una declaración de inconstitucionalidad, convocar movilizaciones o un referéndum.

“El Secretariado del PIT-CNT, con oreja abierta, escuchó a todas nuestras filiales, que en general vinieron con posiciones muy críticas”, afirmó Abdala una vez finalizado el encuentro. Según indicó el dirigente, los sindicatos cuestionaron no sólo el contenido de la ley -a la cual describió como “ley ferrocarril” por la variedad de temas- sino también la forma, argumentando que el mecanismo de urgente consideración “acota el espacio de debate parlamentario”. “En general, uno piensa que el Parlamento cumple un rol importante en el equilibrio de poderes institucionales, pero una ley de urgente consideración entra y si a los 90 días no hay resolución, está resuelta. No va a las comisiones de legislación de trabajo ni a las comisiones tributarias o de hacienda; es decir, no tiene un trámite parlamentario que permita el diálogo entre los propios parlamentarios para mejorar. Eso nos parece que no está bueno”, señaló Abdala.

Entre las innovaciones “preocupantes” incluidas en el anteproyecto, el secretario del PIT-CNT mencionó “algunos artículos que no van solamente contra la ocupación sino contra el concepto mismo del derecho de huelga, que, como sabemos, está protegido por la Constitución de la República”. Abdala también hizo referencia a “elementos que cuestionan la participación de los trabajadores en distintos organismos, que, además, no precisan ser ubicados en la ley de urgente consideración”. En este punto, señaló al artículo 359, que modifica la elección de representantes en el Banco de Previsión Social. “Por ejemplo, el PIT-CNT en esta instancia no podría presentar candidatos, pero un trabajador individual sí”, indicó.

La central sindical también presentó reparos a las modificaciones vinculadas a las empresas públicas. Al respecto, Abdala afirmó que “preocupa la desmonopolización de la producción de combustibles en Uruguay”. “Creemos que en el espíritu del referéndum que se definió el 7 de diciembre de 2003 [para iniciar un referéndum contra la ley de ANCAP] la gente se pronunció porque es importante: tener una ANCAP fuerte para nuestro desarrollo productivo”, argumentó. Por otra parte, sostuvo que “hay algunas denuncias y elementos que han planteado los trabajadores de Antel” relacionadas con el sistema de portabilidad numérica, “que por ser nuestra principal empresa de comunicación también genera preocupación; es todo un capítulo que vamos a profundizar”, adelantó.

El 20 de febrero se reunirá la Mesa Representativa Nacional Ampliada, en la cual se evaluarán las medidas consideradas en el encuentro de este miércoles. Abdala indicó que está entre las posibilidades solicitar una reunión de carácter “grave y urgente” al gobierno “para considerar aquellas aristas más perjudiciales de la ley”, desarrollar reuniones con las organizaciones sociales “que coincidan con la posición crítica”, convocar movilizaciones, plantear una declaración de inconstitucionalidad o, directamente, ir a un referéndum “en el que nuestro pueblo pueda decidir si está bien o mal esa ley”. De cara a esta instancia, se constituyó una comisión con representación de todas las filiales y participación de la Sala de Abogados del PIT-CNT y del Instituto Cuesta-Duarte, que van a elaborar un documento breve “a los efectos de que la Mesa Representativa entre febrero y marzo resuelva una posición concreta”.

Abdala expresó que si bien “Luis Lacalle Pou planteó estos temas en la campaña electoral” y la central sindical “desde el inicio manifestó sus diferencias”, “la ley es más preocupante que los anuncios”. Consultado respecto de si espera que 2020 sea un año conflictivo, apuntó que eso no depende del PIT-CNT. “El trabajador quiere trabajar, quiere llevar el ingreso a su familia, quiere negociación colectiva y derechos. Pero cuando viene un período de ajuste y no se gobierna solamente en función de la diversidad que componen las grandes mayorías del país sino de sectores que, obviamente, son sumamente pudientes, bueno, ahí el conflicto no lo creamos nosotros”, aseveró.