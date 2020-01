La industria manufacturera fue el sector con más pérdida de puestos de trabajo durante los últimos cinco años

A raíz de los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la tasa de empleo y desempleo en el mes de noviembre de 2019, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó un informe en el que detalló lo sucedido durante ese mes y en los últimos cinco años, aunque aún esperan las cifras de diciembre. Según el instituto, se estima que desde 2014 a 2019 se habrán perdido 55.000 puestos laborales, y que el desempleo rondará el 9%.

El sector con más pérdida de puestos de trabajo durante ese período –sin contar el último bimestre de 2019– fue el de la industria manufacturera, con 28.700 puestos menos. La construcción le sigue con 15.692; el área rural, con 15.177, y el comercio –al por mayor y al por menor–, con 20.045. Con respecto al mes de noviembre particularmente, ratificaron que la tasa de desempleo fue de 9,2% y la de empleo de 57,2%. En comparación con las cifras de noviembre del 2018, el desempleo aumentó 1,8% y la tasa de empleo 1,4%.

La afectación en lo manufacturero tiene que ver, según el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos, con “la pérdida de competitividad en algunos sectores y la sustitución de productos desde el exterior”. Para Castellanos, “el desarrollo de la industria debería enfocarse como algo primordial, pero en aquellos sectores en que Uruguay tiene ventajas comparativas”. Por otra parte, destacó que el país ha tenido “buenas ideas”, como “generar marcos para la inversión extranjera y la inversión pública”.

En el informe destacaron, además, que en diciembre de 2014 fue la fecha récord de mayor ocupación: 1.678.000. A noviembre de 2019, cayeron 53.300 puestos laborales. En cuanto a los datos mensuales, presentaron las tasas del último trimestre móvil, para eludir la volatilidad de los mensuales. En ese tiempo hubo 164.000 desocupados, y en comparación con el año anterior, 17.000 personas más. Respecto de la tasa de empleo, cotejando con el 2018, hubo una caída de 14.000 puestos de trabajo. “Estos datos, más confiables por mayor trayectoria en el tiempo, muestran una consolidación del deterioro que se ha acelerado en los últimos meses”, estableció el instituto.

“En 2014-2015 tuvimos un proceso importante que se basó en las inversiones. A partir de ahí entramos en la constante de pérdidas de puestos de trabajo, y al día de hoy no la hemos podido revertir”, aseguró. A pesar de ello, dijo que durante los últimos cinco años “ha habido una tendencia a aflojar y a pensar que se podía remontar”.

El análisis anual que realizaron hasta la fecha de noviembre da cuenta de que el número de desocupados repercute sobre 159.000 personas. Acerca del empleo, la tasa anualizada es de 56,7%, y los ocupados en el promedio del año hasta noviembre son menos de 1.626.000. “Recuperar tasas de empleo sin duda será uno de los principales desafíos para el 2020”, aseguraron desde el instituto. “Tiene que haber más esfuerzos sectoriales; la única forma de que Uruguay mejore su empleo es diversificando su matriz productiva, pero en sectores como la industria de software, medicamentos, la clínica agropecuaria, lo sanitario, logística”, dijo Castellanos, y aclaró: “No hay que quedarse sólo en la venta de agronegocio y el turismo. Necesitamos abrir la cancha”.

Los nuevos pasos

“La receta es mejora de competitividad y reactivación de la economía”, aseguró a la diaria el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En concordancia con lo planteado desde el PIT-CNT, hizo referencia a la reunión del martes, en la que se juntaron autoridades del gobierno entrante con el sindicato y coincidieron en que “es un tema central cómo recuperamos los niveles de empleo y cómo se revierte la tendencia de la pérdida de puestos de trabajo en todas las ramas, pero en particular en la industria manufacturera o la construcción, donde más se ha sufrido”.

Consultado sobre posibles medidas específicas para los sectores laborales que más han perdido puestos de trabajo, Mieres respondió: “Vos podés tomar una medida específica con respecto al tema, pero no va a tener impacto si no hay crecimiento. Si la economía se reactiva, entonces va a haber demanda laboral”. Asimismo, afirmó que no es “casual” que en los últimos cinco años se hayan perdido puestos de trabajo, porque es cuando “la economía empezó a enlentecerse”, dijo.

Con la electa ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aún no han “avanzado en ideas concretas”, aseguró, pero sí en la iniciativa general para las condiciones de crecimiento: “restricción de gastos públicos y, por otro lado, la mejora de las condiciones de producción y el aparato productivo”, puntualizó.