Guardavidas exigen a la IM el ingreso de 16 funcionarios nuevos; este viernes habrá casillas cerradas en Montevideo

El miércoles los guardavidas de Montevideo, nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), se declararon en conflicto, por lo que este viernes algunas casillas de las playas de la capital permanecerán cerradas. Los funcionarios que están trabajando solos se agruparán en pares y desde el sindicato instan a la población a asistir a las playas donde haya casillas abiertas. Si la comuna no brinda soluciones antes del domingo, ese día no habrá guardavidas en ninguna playa de Montevideo, debido a que los domingos se trabaja con horas extras, lo cual no se cubre cuando los funcionarios están en conflicto. ADEOM solicita que ingresen, por lo menos, 16 guardavidas más para cumplir sus funciones con normalidad.

“No se va a trabajar más con un solo guardavidas, ni tampoco el oficial de playa va a cubrir el puesto operativo, porque en realidad es el responsable de la playa”, anunció la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, luego de la conferencia de prensa de este jueves, en declaraciones recogidas por la radio Centenario. “Está claro que esto no es una prioridad para la Intendencia [de Montevideo, IM]; hacen videos alardeando del oficio del guardavidas y de la protección de la playa, pero no les dan las condiciones mínimas. Un guardavidas tiene que hacer sus necesidades en la cabina, en una caja o un balde, porque no tiene baño y no puede ir a hacer la fila al baño público de la playa. Son cosas que deberían ser de orden y estar solucionadas al comienzo de la temporada”, señaló la dirigente, que denunció condiciones de “abandono absoluto” por parte de la administración respecto de este sector.

El presidente de ADEOM, Eduardo Vignolo, dijo a la diaria que “el tema de las condiciones laborales se discute, por lo menos, desde el año pasado” y que, además de la falta de personal, se reclama por la indumentaria inadecuada, que incluye el protector solar, ya que, según denuncian, en este momento se están utilizando partidas del año anterior, que están a punto de vencerse. Asimismo, el sindicato asegura que las casillas de guardavidas están en “muy malas condiciones”, con puertas que no cierran y techos que se llueven, y todos estos “son temas que se fueron planteando durante el año para no llegar al verano”. “Hemos pedido reuniones, que no se nos han dado. En setiembre le volvimos a pedir a [el director de Gestión Urbana y Recursos Materiales, Eduardo] Brenta y nos la dio la semana pasada”, afirmó Vignolo.

“Más allá del guardavidas está la situación de la población en general, en cuanto a que la gente baja a la playa, todos bajamos a la playa creyendo que si nos pasa algo hay un guardavidas que nos va a socorrer. Pero abrir una casilla con un solo guardavidas es hasta irresponsable, porque está para atender lo que pasa en el agua, lo que pasa en la arena, y también tiene que ir al baño. Por eso siempre hay dos guardavidas, porque mientras uno va a socorrer mientras el otro está llamando a la emergencia y demás”, explicó el dirigente sindical. “Lo que le decimos a la población es que vayan a las playas donde vean casillas abiertas, porque de esa manera se aseguran de que están cuidados”, indicó. Vignolo añadió que la idea es que las autoridades de la IM se comuniquen “a la brevedad” para entablar un diálogo “y que puedan ingresar nuevos guardavidas lo antes posible”.

Puestos que no abrirán por falta de guardavidas Matutino oeste:

Frigonal

Zabala



Matutino este:

Los ingleses

Honda Missisipi



Vespertino oeste:

La colorada

Cerro Bogotá



Verspertino este:

Arrascaeta

“La idea no es cerrar casillas, al contrario, si pudiéramos abrir más casillas sería mejor. Pero hay un tema de responsabilidad: no queremos que se termine ahogando ningún vecino mientras estamos nosotros en la playa. Si no tenemos respuesta de la IM para el domingo, seguramente no haya guardavidas en las playas de Montevideo, porque los domingos se cubren con horas extras, y como estamos en conflicto, no hacemos horas extras”, advirtió Vignolo.