Fernando Pereira celebró propuesta de diputada colorada de reducir la jornada laboral a seis horas

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, celebró la propuesta impulsada por la diputada electa del Partido Colorado María Eugenia Roselló, quien informó en una entrevista con la diaria que está trabajando en un proyecto de ley para reducir la carga horaria laboral, en principio, de ocho a seis horas. El dirigente de la central sindical dijo a Montevideo Portal que la idea es coherente con “bastantes estudios en el mundo” que indican que trabajar seis horas promueve la concentración y la productividad.

Para Pereira, una reducción de la jornada laboral “es lo mejor que le puede pasar a la sociedad”. “Una sociedad que tiene trabajos demasiado largos finalmente no termina disfrutando de sus hijos pequeños, no termina leyendo un cuento a la hora que lo precisan, llegan cuando están dormidos”, reflexionó Pereira, y agregó que “hay cuestiones que refieren a la calidad de vida que no tienen nada que ver con los ingresos” y que estos pueden mejorar en desmedro de la calidad de vida. Asimismo, consideró que los avances tecnológicos “van a llevar a la reducción de la jornada laboral” al ofrecer a las empresas procesos de trabajo más productivos y afirmó que “el movimiento sindical está dispuesto a ayudar” en caso que el proyecto se presente, pero indicó que “no es aplicable a la totalidad de los sectores”, por lo cual se debería analizar cada rama de actividad por separado.

Por otra parte, Pereira apuntó que una medida de este tipo promovería la igualdad de género entre hombres y mujeres, al brindar más tiempo a los trabajadores para afrontar tareas no remuneradas. En la misma línea, Roselló dijo a la diaria que se trata de “una reducción para fomentar que haya mejor calidad de vida”. “Hay estudios que demuestran que la gente se concentra más en seis horas de trabajo, y no tanto en ocho. Hay un montón de certificaciones médicas, y se deben a esa cantidad de horas. Porque no son solamente las ocho horas de la carga horaria del trabajo, sino también lo que viene después: las tareas no remuneradas, que suponen mucha carga horaria”, explicó.