Este martes se abre llamado de la Intendencia de Montevideo para guardavidas zafrales

La Intendencia de Montevideo (IM) abrirá este martes un llamado a interesados para desempeñar funciones de guardavidas zafrales durante lo que resta de la temporada en las playas de la capital. El llamado se anunció la misma semana en la que los guardavidas nucleados en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) se declararon en conflicto, entre otras razones, por la falta de funcionarios. Como medida de fuerza, los trabajadores cerraron algunas casillas el viernes, pero suspendieron el conflicto cuando el intendente Christian Di Candia envió una nota para abrir una instancia de negociación que se desarrollará este martes, aunque sin su presencia, ya que se encuentra en el exterior.

El contrato tendrá vigencia hasta el 12 de abril (sujeto a evaluación de desempeño) y los postulantes deberán tener entre 18 y 35 años de edad al momento de la inscripción, título de guardavidas expedido por el Instituto Superior de Educación Física, carné de salud vigente y ciudadanía natural o legal. La jornada de trabajo consistirá en seis horas diarias en régimen de sexto día y horas extras por un salario base mensual de 30.290 pesos uruguayos, más el 30% correspondiente al sexto día, lo que se ajustará de acuerdo con los incrementos generales otorgados por la IM, según indican las bases del llamado. Las inscripciones se recibirán personalmente en la unidad Selección y Carrera Funcional (octavo piso del edificio sede de la IM) hasta el jueves 23 de enero, de 10.30 a 15.30. La selección se hará mediante sorteo y la comuna irá convocando de acuerdo con el orden que se desprenda de este, según las necesidades de servicio.

El presidente de ADEOM, Eduardo Vignolo, dijo a la diaria que este tema se va a tratar en la reunión de este martes porque genera “preocupación” en el sindicato. “Este llamado, que se hizo medio a la carrera, era la manera más rápida que había de tapar este problema que la IM podía haber resuelto antes del 1º de noviembre, y no nos da seguridad”, afirmó Vignolo. ADEOM planteará en esta instancia que se lleve a cabo una prueba de aptitud para los candidatos, “para que puedan demostrar que hacen las cosas mínimas, por lo menos”. El sindicalista puso como ejemplo que el llamado puede contemplar a alguien “que se recibió de profesor de Educación Física este año, pero nunca tuvo la experiencia de sacar a alguien del agua, o tiene el título pero hace años que no ejerce”. “Es todo un problema, y nosotros tenemos en parte la responsabilidad, porque si se ahoga alguien, van a decir que el guardavidas no hizo bien la tarea”, manifestó.

Pese a los reparos en este punto, el presidente de ADEOM es optimista respecto de la reunión de este martes y aseguró que el sindicato no tiene intención de tomar nuevas medidas de fuerza. “Esperamos llegar a buen puerto. Todas las gestiones que hicimos con la secretaría de Di Candia apuntan a eso, y nos parece que hay buena disposición de su parte para resolver el tema”, expresó Vignolo, si bien criticó a la administración, que, dijo, cometió un error al no haber hecho el llamado “en tiempo y forma”. “Creemos que la IM ha reconocido la falta de personal, reconoce que la tarea de guardavidas es diferente a la del oficial [de playa] y que las dos tareas son necesarias. No creo que vayan a contratar menos [de 16 trabajadores, la cantidad solicitada por ADEOM], salvo que se anote menos gente, que es una posibilidad”, observó. Al respecto, Vignolo advirtió que “hoy por hoy, conseguir guardavidas va a estar difícil, porque mucha gente se fue a buscar laburo al interior y ya no va a volver”. Los guardavidas reclaman a la comuna ingreso de personal y condiciones laborales “mínimas”, como protectores solares nuevos, ropa adecuada y baños accesibles.