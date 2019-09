Presidente del PIT-CNT respondió afirmación de Lacalle Pou de que no compartirá “el poder con los sindicatos”

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, criticó desde su cuenta de Facebook al candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou. Según el dirigente sindical, escuchó una entrevista radial al candidato en la que este “manifiesta que si gana la elección no va a compartir el poder con los sindicatos”. Pereira se pregunta “quién le pidió a Lacalle o a cualquier otro candidato semejante barbaridad”. “Parece de ciencia ficción. Responde con un no a una propuesta jamás formulada. Corresponde entonces preguntarse a quién le habla, qué mensaje quiere dejar, qué subjetividad plantea sobre nosotros”, agrega en su publicación. El presidente del PIT-CNT dice además que Lacalle Pou dijo “que él va a conversar con los trabajadores, pretendiendo poner en cuestión la representatividad del PIT-CNT”, y le responde: “Nunca nos arrogamos la representación de la totalidad de los trabajadores, sino de aquellos que están sindicalizados, que son 408 mil. Esa representación nos permite a través de los grupos y sub grupos de la negociación colectiva, convenios que alcanzan a casi la totalidad de los trabajadores”.

Pereira afirma luego que “no se trata de compartir poder, se trata de que el candidato Lacalle diga a los trabajadores si va a respetar los derechos conquistados. La gente tiene que tener claro si se van a mantener los Consejos de Salarios con los ajustes de salarios incluidos”, y agrega que “intentar construir organizaciones fuertes no responde a ambiciones de poder, se trata de que la gente gane en bienestar, salario, condiciones de trabajo, derechos. Muy por el contrario, gane quien gane la elección, estamos abiertos a conversar para buscar acuerdos, siempre defendiendo los derechos de la gente”.

El dirigente sindical dice que Lacalle Pou también afirmó que “es muy difícil desdoblar al dirigente sindical del dirigente del Frente Amplio”, y le contesta: “Ningún dirigente sindical tiene prohibido integrarse al Partido Nacional, ni ningún blanco está impedido de asumir tareas sindicales. La ausencia de cuadros del Partido Nacional en el movimiento sindical, si es que eso es así, debería ser analizada autocríticamente por el propio Partido Nacional, ya que en ningún caso responde a una voluntad del PIT-CNT”.