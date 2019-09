PIT-CNT invitó a Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi a exponer sus ideas sobre los Consejos de Salarios

El PIT-CNT invitó a los tres candidatos a la presidencia con mayor intención de voto según las encuestas, Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, a exponer sus ideas y propuestas en materia de negociación colectiva y Consejos de Salarios en la sede de la central sindical antes de las elecciones nacionales de octubre. El encuentro con el candidato colorado será el 26 de setiembre, y el ex intendente de Montevideo fijó la visita para el 9 de octubre.

Según informó el semanario Búsqueda en la edición del jueves y confirmó la diaria, el candidato nacionalista todavía no respondió si participará y manifestó que prefiere mantener una reunión cerrada con los integrantes del Secretariado Ejecutivo de la central sindical y sus coordinadores de campaña. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que esperan que Lacalle Pou “revise” esta decisión, pero que aceptarán las condiciones que él disponga.

Pereira afirmó que no cree que la postura del líder blanco tenga relación con la discusión virtual que mantuvieron esta semana, luego de que el sindicalista criticara, en una publicación en Facebook, las declaraciones del presidenciable respecto de que no va a “compartir el poder” con los sindicatos en caso de obtener el gobierno. “No creo que deje de ir por eso. Yo tengo un buen vínculo con él y además lo respeto; acá se respeta a las personas que tienen apoyo popular”, aseguró. “Puede haber alguna decisión de estrategia de campaña, pero no creo que piense que le vamos a faltar el respeto”, reflexionó.

Respecto de los Consejos de Salarios, concretamente se consultará a los candidatos si se mantendrá el aumento general de salarios o si, por el contrario, se promoverá la negociación bipartita libre y voluntaria. “Cuando hubo negociación libre y voluntaria, la mayoría de los ajustes salariales se hicieron por debajo de la inflación. Si los ajustes salariales no van a estar dentro de la negociación colectiva en el tripartismo, aunque les llamen Consejos de Salarios serán una cáscara vacía”, advirtió Pereira.

Otro de los asuntos que se pondrán sobre la mesa será la ultractividad de los convenios, que fue analizado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, durante su comparecencia en la Cámara de Representantes el lunes 9. En esa ocasión, el jerarca propuso someter la vigencia de los convenios a la propia negociación colectiva. “Es obvio que hay una diferencia con lo que plantea el movimiento sindical. El PIT-CNT ratificó en todos sus términos la Ley de Negociación Colectiva, mientras que del otro lado está el sector empresarial, al que le gustaría que no hubiera ninguna ley. Por el otro lado está el gobierno, que plantea algunos temas de debate”, apuntó Pereira.

No negociable

El dirigente afirmó que la modernización de los Consejos de Salarios “no preocupa” dentro del movimiento sindical. “Nosotros somos hinchas de que se modernicen los Consejos de Salarios; el que se opone es el sector empresarial”, aseguró. Por el contrario, explicó que lo que no se negociará “son las conquistas fundamentales del movimiento obrero: tienen que decirnos si se mantienen o no”. “A partir de lo que digan los candidatos, la gente, que es soberana, va a elegir su presidente. No se le va a decir a nadie a quién votar”, aseguró.

Pereira considera que, si Lacalle Pou o Talvi llegan a la presidencia, el funcionamiento actual de los Consejos de Salarios corre peligro. “Si se lee el programa de Talvi, en el capítulo sobre trabajo se encuentran cuestiones que van en contra de algunas conquistas. Por ejemplo, dicen que van a tomar como referencia la reforma laboral francesa y, naturalmente, para los trabajadores franceses la reforma no fue una buena noticia. De hecho, disparó una de las movilizaciones más imponentes de Europa en el último tiempo, que es la de los llamados ‘chalecos amarillos’”, mencionó. “Si se pierden derechos, no es reforma, es retroceso”, afirmó.

Por otra parte, cuestionó el anuncio que hace el líder de Ciudadanos en su programa de gobierno respecto de derogar el Decreto 165/006, que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga. “Es improcedente. La ocupación de los lugares de trabajo está habilitada por la Organización Internacional del Trabajo [OIT] como una modalidad de la huelga”, afirmó. Señaló que “se puede hacer, pero sabiendo que se está violentando acuerdos internacionales”. “Además, la eliminación de un decreto no resuelve el problema”, advirtió, y recordó que la herramienta existe desde antes de que se decretara.

“Estamos hablando de 12 ocupaciones sobre 100.000 empresas en un año. Perdemos el tiempo en este tema, que sólo tiene valor electoral. Los que plantean prohibir las ocupaciones le tienen que decir a la sociedad que van a ir en contra de lo que dice la Comisión de Expertos de la OIT”, finalizó.