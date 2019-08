PIT-CNT asegura que Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi quieren debilitar la Ley de Negociación Colectiva

Las modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva anunciadas por los candidatos del Partido Nacional y el Partido Colorado, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, respectivamente, no conforman al PIT-CNT, que el miércoles lo dejó claro en el paro general parcial que llevó adelante entre las 9.00 y las 13.00. En la oratoria del paro, el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, leyó textualmente la propuesta del programa de gobierno de Lacalle Pou respecto de la ley, y advirtió acerca de lo que, a su juicio, es el verdadero significado de lo expuesto: “Diferentes grados de competitividad de los mercados de bienes y servicios; heterogeneidad de las empresas que integran cada sector; diversidad territorial. ¿Saben qué es esto? ¿No me animo a decir directamente ‘motosierra’ o no me animo a decir que voy a liquidar los Consejos de Salarios”, aseguró, criticando la idea de individualizar la negociación colectiva por empresa. “Hay una clase trabajadora laboriosa, organizada, inteligente. No subestimen a los trabajadores ni al pueblo uruguayo”, advirtió, anunciando una defensa “a rajatabla” de la norma.

En una rueda de prensa, Abdala sostuvo que todos los partidos políticos deben pronunciarse “al detalle” respecto de qué harán con la Ley de Negociación Colectiva y ratificó la propuesta del PIT-CNT de realizar una ronda con los candidatos para abordar este y otros temas. Además, advirtió que las cámaras empresariales hablan de eliminar la ley, mientras que los programas de Lacalle Pou y Talvi apuntan a la negociación por empresa.

Las posibles modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva no sólo surgen de los debates en la campaña electoral. El miércoles, el gobierno repartió un borrador a empresarios y trabajadores con posibles caminos para subsanar las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le hizo a la norma. El Ejecutivo tiene plazo hasta el domingo para enviarle al organismo una memoria de lo hecho para modificar la norma, y hasta el 1º de noviembre para llevar al Parlamento una iniciativa legislativa al respecto. Si bien las cámaras de Industrias y de Comercio y Servicios quieren comenzar a discutir un proyecto de ley, el borrador del gobierno no tiene ese formato. “Ahora no estamos definiendo eso. Estamos abiertos y no nos negamos a entregar un proyecto, si es que efectivamente tenemos un ambiente de consulta que nos permita decir que hay cierto acuerdo social”, dijo el director nacional de Trabajo, Jorge Mesa.

Cambiar decreto

Otra de las oradoras del acto, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM), Valeria Ripoll, reclamó la derogación del decreto que habilita el desalojo de la ocupación de los edificios públicos. La semana pasada el Ministerio del Interior debió desalojar a trabajadores pertenecientes a ADEOM que estaban ocupando el despacho del intendente de Montevideo, Christian di Candia. “Vergüenza les debería dar sacar a los trabajadores de esa manera. Hay que eliminar ese decreto, como también hay que dejar de amenazar con utilizar la esencialidad, una herramienta del pachecato”, expresó.

Durante el acto también habló Tamara García, representante de los jóvenes del PIT-CNT, quien llamó a no acompañar la reforma constitucional que propone el senador nacionalista Jorge Larrañaga, y advirtió que la central saldrá a “defender todas las causas de nuestro movimiento popular”. “Se van a dar los dientes contra nosotros”, advirtió.