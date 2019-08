Los trabajadores sindicalizados de COPSA volvieron a tomar medidas

Los trabajadores sindicalizados de la Compañía de Ómnibus de Pando Sociedad Anónima (COPSA) pararon el viernes, según definieron en asamblea. Como informó la diaria, la medida se tomó debido a que la empresa no depositó el vale quincenal. Según expresó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), Oilcar Camaño, la situación tiene larga data, ya que se arrastra desde 2014. Ese año la empresa se presentó a concurso de acreedores y el sindicato detuvo sus actividades por 70 horas por el no pago del aguinaldo. “Hemos ido sobrellevando la situación mediante el monitoreo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], específicamente en la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo], con la Dirección Nacional de Transporte y una representación de parte del MTSS”, dijo Camaño; sin embargo, las dificultades económicas de la empresa “hasta ahora no han cambiado”, aseguró.

Si bien el dirigente aclaró que no se les debe dinero, informó que desde 2014 hasta ahora han cobrando como se “les puede pagar, a medida que la empresa va teniendo dinero, a veces en dos pagos, a veces en tres”. Afirmó que en muchas oportunidades el pago de las licencias se hace posteriormente a que se tomen los días correspondientes. “A los dos días, y a veces cuando estamos a una semana de reintegrarnos, se nos termina de pagar lo que está comprendido en la licencia por salario vacacional y aguinaldo complementario”, indicó Camaño.

Según el dirigente “la situación ha empeorado” debido a que se les informó en una reunión bipartita con el MTSS que la empresa tiene dificultades para pagarles incluso de la forma en que lo hacía hasta ahora. “Fuimos a la asamblea general, le informamos a la gente y la preocupación de los compañeros se agravó. Ayer tuvimos una reunión con el titular del MTSS, Ernesto Murro, y le informamos que la resolución de la asamblea es cobrar en tiempo y forma los haberes el día que corresponde”. Y agregó que de no cumplirse el pago en tiempo y forma, se movilizarán, como efectivamente ocurrió el viernes, cuando se interrumpió la salida de coches en la terminal Tres Cruces.

Camaño dijo que la empresa les informó recientemente que el pasivo de COPSA creció. “Es una empresa que está en concurso, que en mayo empezó a pagar a sus acreedores. Supuestamente la situación está complicada en todo el sector, pero a los únicos a quienes no les están pagando en tiempo y forma es a los trabajadores de COPSA”, remarcó. Argumentó que la preocupación de los trabajadores es la posibilidad de perder su fuente de trabajo. “Nosotros estamos en el medio de la situación, porque es una puja entre el empresario y el regulador”, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), indicó. “Luego del esfuerzo que se ha hecho no se ve en el horizonte la luz que pensábamos que algún día veríamos. La verdad es que cada vez se nos hace más la noche por los dichos de las propias autoridades”, sentenció Camaño. El dirigente dijo que por un lado la gerencia general les plantea que la plata de la tarifa “no da”, mientras que el MTOP les plantea que la tarifa “sí da”.

Según dijo Camaño, en mayo de este año, en el marco del concurso, se empezó a pagar las cuotas a los acreedores de la empresa. “Hasta ahí se venía con dificultades, pero además en junio se sacó el préstamo blando que da el Banco República para el aguinaldo, la empresa recurrió a ese préstamo, y es una cuota más que le entra a lo que ya no le alcanzaba. Más allá de eso, nos enteramos de que el pasivo interno de la empresa aumentó. La empresa algo va a tener que dejar de pagar. No venimos mejorando pero nadie nos lo dijo jamás, ninguna autoridad”, sostuvo.

Condenado al optimismo

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Transporte, Felipe Martín, indicó que “hay un conflicto con los trabajadores y ellos tendrán sus razones”, pero remarcó que por las razones vinculadas a la situación empresarial “la empresa es la que tiene que responder”. Agregó que ahora “cayó un conflicto que se encaminará, como se encaminan todos los conflictos” y que él participa personal y regularmente en la comisión de monitoreo.

“Lo deseable es resolver la situación, porque indudablemente es una empresa muy importante y hay muchos usuarios que dependen de ella, ya que tiene casi la mitad de las líneas hacia el sector metropolitano”, explicó, y añadió: “Espero que prime el diálogo y se puedan resolver las dificultades”. Con respecto a las supuestas dificultades de la empresa, Martín dijo que “esas cuestiones son de resorte empresarial. Lo que tenemos que intentar es que el servicio se brinde con normalidad. Para eso siempre hay que buscar soluciones entre las partes”. Aseguró desconocer los motivos por los cuales se ha producido “esta situación así, tan abrupta, cuando hace muchísimos años que estamos trabajando en esta dirección en situaciones más difíciles que las actuales y sin embargo se encaminaron las aguas”.

Con respecto a la posibilidad de que COPSA no pueda sostener el servicio, el director señaló que “se buscarán soluciones como se han buscado alternativas acá y en el mundo. Panamerican dejó de volar, ONDA dejó de circular, lo que hay que buscar es dar respuestas para el transporte de la gente, que en este caso está usando un servicio público”. Sin embargo, aclaró que no cree que se esté “en una situación tan extrema como para elaborar esas hipótesis”. Manifestó que seguirán trabajando en el ámbito de monitoreo y que están ”condenados a ser optimistas”.

la diaria trató de comunicarse sin éxito con el gerente general de COPSA, Javier Cardozo. El jerarca había declarado en junio a la radio Carve que la empresa había acordado con el MTOP “ajustar 7% a la baja la oferta de viajes (la caída en los boletos es de 30%), con subsidios agregados a estudiantes y destinos más alejados. Así hemos logrado el equilibrio”. Además, aseguró que no tuvieron que hacer quitas, sino pedir plazo a los proveedores. “Hoy estamos saneados financieramente”, concluyó.