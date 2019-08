El PIT-CNT para este miércoles “en defensa del trabajo y la negociación colectiva”

Dirigentes del PIT-CNT explicaron este martes en una conferencia de prensa los detalles del paro general parcial que tendrá lugar este miércoles, entre las 9.00 y las 13.00. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), por su parte, anunció este martes que extenderán el paro por toda la jornada. A las 10.00 los trabajadores se concentrarán en la explanada de la Universidad de la República y desde ahí saldrá una marcha hacia el Obelisco. Una vez allí tendrá lugar la oratoria, a cargo de Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, de Tamara García, de los Jóvenes del PIT-CNT, y de Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT.

Según dijo Abdala, la medida se toma por la “necesidad” de crear “puestos de trabajo de calidad en lo inmediato y en lo estructural, y en defensa de la negociación colectiva”, que “viene siendo hackeada por el planteo de las cámaras de Industria y Comercio, y también lamentablemente por determinados sectores políticos”.

Las modificaciones y la OIT

Por su parte, el Poder Ejecutivo envió este martes a las cámaras empresariales y al PIT-CNT un documento en el que presenta varias propuestas de modificaciones a la negociación colectiva, respondiendo a las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo en junio de este año a la ley que la regula. Los posibles cambios a la ley han sido motivo de negociación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo este martes en el programa Desayunos informales de Canal 12 que estas modificaciones se pueden dar de “distintas formas”: “Si se acuerda, por ejemplo, que sea un proyecto de ley, será un proyecto de ley”, dijo, abriendo la posibilidad a otras variantes. Sobre este punto, el asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) Juan Mailhos dijo a la diaria que se trata de “uno de los temas” en los que no hay consenso. El abogado sostuvo que en la CNCS “está claro” cuál es la vía para hacer efectivas las modificaciones en caso de llegar a un acuerdo, aunque no quiso dar detalles para no comprometer la negociación.

Por su parte, el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, defendió la ley y dijo que la central no es partidaria de modificarla, porque ha permitido “un conjunto de avances que son indiscutibles”, aunque están dispuestos a analizar las propuestas que lleguen. Castellano distinguió entre propuestas “más atendibles” y otras “difíciles de procesar”. Por ejemplo, sostuvo que el PIT-CNT está de acuerdo con “el deber de información”, en referencia a la necesidad de introducir de forma “clara” la obligación de los sectores empresariales “de poner la información suficiente para poder negociar” en los convenios colectivos. En cambio, se manifestó en contra de que sea necesario renegociar la ultractividad de los convenios colectivos (es decir, que queden vigentes tras su vencimiento), aspecto de la ley que, según el Comité de Libertad Sindical de la OIT, debería surgir del propio acuerdo entre las partes.