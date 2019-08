Ejecutivo debió decretar aumento salarial para trabajadores rurales por negativa de las gremiales a negociar

“Lamentablemente, no hubo posibilidades de negociar, debido a la negativa patronal, y tuvimos que resolver de esta manera”, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, después de que el Poder Ejecutivo (PE) fijara por decreto el ajuste salarial anual para los trabajadores del Grupo de Consejos de Salarios Nº 22, “Ganadería, agricultura y actividades conexas”. “Por la reiterada negativa de la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz de sentarse a negociar, es uno de los pocos casos en los que tuvimos que apelar al decreto”, dijo Murro, según recogió la Secretaría de Comunicación de Presidencia. El ajuste, retroactivo al 1º de julio de 2019, fue de 6,86% para el sector Arroz y Tambos, y de 7 % para el resto. El decreto, firmado el jueves, fijó los salarios mínimos en régimen mensual y jornalero, y determinó un correctivo por inflación y un ficto por concepto de alimentación y vivienda.

César Rodríguez, integrante de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), dijo a la diaria que desde el 14 de agosto de 2018, cuando las gremiales se retiraron, aseguran que no negocian porque consideran que el Estado no es neutral. Esto hace que no se pueda acordar mejores condiciones de trabajo, por lo que quedan de lado los históricos reclamos del sector, como el suministro del apero (conjunto de instrumentos para montar el caballo) por parte de los estancieros, entre otros. Rodríguez destacó que “es bastante incómoda” la posición de las patronales porque son beneficiarias de subsidios y quitas “que pagamos todos, incluso los trabajadores”. El integrante de la UNATRA opinó que el gobierno debería modificar los beneficios que otorga para la compra de grandes maquinarias y, en su lugar, apoyar en mayor medida a las pequeñas empresas que necesitan equipamiento de menor porte.

A partir de ahora los trabajadores del sector Arroz cobrarán entre 23.463 y 27.840 pesos mensuales según la categoría a la que pertenezcan; los trabajadores de los tambos percibirán entre 20.111 y 28.590 pesos; y los que se desempeñan en los demás sectores, entre 20.524 y 29.176 pesos por mes.