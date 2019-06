Trabajadores de Buquebus iniciaron medidas contra “despidos abusivos”

La semana pasada, los trabajadores de la empresa Buquebus se declararon en conflicto contra los “despidos abusivos”; el viernes, adoptaron la medida de bloquear el ingreso al puerto de Colonia y retrasar la salida de los barcos, algo que repitieron ayer en Montevideo. El conflicto se desató cuando, en la última reunión tripartita, la empresa anunció que despedirá a más trabajadores.

En febrero, Buquebus despidió a 18 operarios, y 70 permanecen en seguro de paro, pero un porcentaje culmina el uso del beneficio a fines de este mes. El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Mar y Afines, Mauro Rivero, dijo en una rueda de prensa que la empresa aduce que la crisis económica que afecta a Argentina está impactando profundamente en Buquebus y que por eso debe hacer una reestructura. “Nosotros eso lo tuvimos en cuenta y sabemos que es verdad, porque la venta de pasajes bajó 40%. Pero eso no quiere decir que la empresa tenga que recortar en trabajadores”, agregó. Opino que “la empresa no está en crisis”, porque “ha pasado por peores momentos” y, sin embargo, no despidió empleados. “Está por venir un barco nuevo que mandaron a hacer a Australia, de 130 millones de dólares. Querían el dique Mauá para hacer una inversión de 200 millones de dólares. En Argentina están haciendo una inversión en la terminal de 30 millones de dólares. ¿De qué crisis me hablás, si la empresa sigue invirtiendo?”, preguntó.

Uno de los afectados por los retrasos del viernes en Colonia fue el candidato a la presidencia de Argentina Alberto Fernández, quien visitó en Uruguay al precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez y al ex presidente José Mujica, y se reunió con legisladores del oficialismo. Según Montevideo Portal, Fernández bajó y saludó a los trabajadores. “Él se iba en el buque de las 19.30, y ya nos habían avisado que iba a pasar por ahí, que dejáramos pasar su auto. En el momento que pasó, bajó a conversar con los trabajadores. Consultó, se le comentó cuál era la situación y él les deseó suerte a los trabajadores en la lucha”, contó Rivero.