Murro calificó de “lamentable” situación generada en Friopan y dijo que hay que “recomponer relaciones” en la empresa

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, calificó de “lamentable” la situación generada a partir de la ocupación de la planta de la empresa Friopan por los trabajadores sindicalizados. A partir del 24 de mayo y hasta el 28, día en que se alcanzó un acuerdo en el MTSS, unos 40 trabajadores, de los 130 que tiene la plantilla de la panificadora industrial, ocuparon la planta, en contra de la decisión de la empresa de destinar trabajadores para operar dos máquinas nuevas, recientemente adquiridas. Finalizada la medida, comenzó a circular un video con imágenes del estado en que había quedado la planta y de un volumen importante de masa que se echó a perder durante la ocupación. El propietario de Friopan, Adolfo Fernández, anunció que presentarán una demanda contra los trabajadores que participaron en la medida después de que se cuantifiquen las pérdidas. En una rueda de prensa, dijo que los perjuicios ocasionados a la empresa son “intangibles”, pero se va a incluir “lo que se sabe”: “El núcleo cesante [pérdida de ganancia], la materia prima, la limpieza, porque hubo jornales que se tuvieron que pagar para eso”. En principio, la empresa estima que se perdieron dos mil kilogramos de masa.

Murro agregó que se debe “avanzar en el diálogo y la negociación y recomponer las relaciones dentro de esta empresa”, e informó que había hablado con dirigentes del PIT-CNT y con el dueño de la empresa. “Hemos conversado vía telefónica con el dueño de la empresa expresándole nuestra preocupación por esta situación, y a partir de ahora creo que hay que trabajar para recomponer el clima de trabajo dentro de la empresa. El ministerio venía actuando, recibimos una carta firmada por unos 70 trabajadores en contra de la medida, y estaremos también atendiendo esta situación, que seguramente es fundamentalmente responsabilidad y atención del movimiento sindical, del PIT-CNT”, agregó Murro. Sobre el anuncio de presentación de una demanda por parte de la empresa, el ministro dijo que “quien puede actuar en estos casos es la Justicia” y que el MTSS “es un ámbito de diálogo, de negociación”, y “en ese camino estaremos”. Confirmó que el conflicto surgió por la adquisición de dos máquinas nuevas “importantes para el desarrollo de la empresa”, y, sobre la decisión de destinar trabajadores a su manejo, opinó que “la dirección de la empresa es la dirección de la empresa”.

La situación desató nuevamente una discusión sobre la pertinencia del decreto que considera las ocupaciones una extensión del derecho de huelga. Precisamente, ese decreto también establece condiciones a estas medidas, obligando a prevenir los daños y preservar bienes perecederos o procesos que no pueden ser interrumpidos.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió en su cuenta de Facebook: “Defendemos la ocupación como modalidad del derecho de huelga, pero hemos sostenido insistentemente que es una medida que se adopta después de agotar todas las instancias previas y de agotar las instancias de diálogo y otras medidas de lucha. No tomar en cuenta estas cuestiones fundamentales es dañar al propio instrumento de lucha”. Pereira informó que “se preservó toda la masa pronta”, salvo 30 kilogramos “de una masa que se llama espuma y que no puede preservarse; todo esto documentado”, y criticó a la empresa por no explicar “claramente que el video es real, pero tiene que ver con una masa que no hay forma de preservar”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara, tuiteó que en Friopan “el sindicato quería imponer quién trabajaría o no en los nuevos equipos; es una forma de control obrero no permitir gestionar libremente a los empresarios”. Y ayer, en una rueda de prensa, denunció que en este y otros casos “viene gente de afuera a ocupar”. El lunes, sindicalistas de Friopan se reunieron con dirigentes del PIT-CNT y luego, en declaraciones a la prensa, reconocieron que habían cometido un error al no evaluar otras medidas antes de decidirse por la ocupación.