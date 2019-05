Valeria Ripoll: “No formamos parte del mismo bloque social y político que el FA”

La previa del acto estuvo marcada por una picante interna en el PIT-CNT, que tiene como protagonistas a la corriente sindical En Lucha, integrada por Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública; Joselo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado; y Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), entre otros sindicalistas. A mediados de abril, Ripoll denunció que había sido “vetada” como oradora del acto del 1° de mayo por la corriente mayoritaria del PIT-CNT, y por eso había decidido no concurrir.

El martes, En Lucha emitió un extenso comunicado en el que señaló que la última Rendición de Cuentas del gobierno fue “de ajuste”, ya que “volvió a privilegiar a los capitales extranjeros y a las empresas privadas de gran porte, así como también el pago de la deuda externa, en desmedro de los trabajadores estatales y el gasto público, afectando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Así las cosas, plantearon 11 “desafíos” que se deberían haber visto plasmados en la proclama de ayer. Por ejemplo, “más impuestos a las grandes ganancias capitalistas, con el objetivo de tener una mejor redistribución de la riqueza y para que verdaderamente pague más el que tiene más”. Al final del texto se insistía con que la ausencia de espacio en la oratoria de ayer obedecía “al intento de suprimir la expresión consciente que tienen los trabajadores nucleados en muchos sindicatos, que tienen una visión crítica de algunas actitudes del actual gobierno”.

Mal parado Mujica también sostuvo que la situación de Venezuela es “compleja, con dificultades y con mucha incertidumbre”, y no se privó de opinar sobre los videos que mostraron cómo tanquetas militares atropellaron y arrollaron a manifestantes en Caracas. “No hay que ponerse delante de las tanquetas”, respondió el ex mandatario. “Si usted sale a la calle, se expone”, agregó, no sin antes calificar la situación de “una barbaridad”.

A todo esto, Ripoll finalmente decidió ir al acto. Estaba por el fondo, con una bandera de ADEOM. En declaraciones a la diaria, subrayó que en el PIT-CNT no hay una división, sino que los dirigentes más veteranos estaban “acostumbrados” a que las discusiones quedaran “dentro de cuatro paredes”. “Nosotros las sacamos, para que los trabajadores supieran que en realidad no hay una única visión dentro del movimiento sindical, que no compartimos la posición de la corriente mayoritaria y no formamos parte del mismo bloque social y político del Frente Amplio [FA]”, indicó. Agregó que a la central sindical “le falta independencia de clase”, ya que continuamente es “cola del gobierno”, y que esa fue la mayor crítica que hicieron y la que “generó polémica”, pero “era una discusión necesaria”. “Hay críticas que necesitan tener una contundencia que no están teniendo. El debate que se generó va a abrir la puerta para que la gente empiece a cuestionar visiones que sólo representan a una parte del PIT-CNT, y nosotros vamos a poder ser más escuchados, y si no es en las oratorias, será buscando los mecanismos necesarios”, finalizó Ripoll.

“Siempre hay bronca, toda la vida hubo. Yo me acuerdo de los cadenazos”, dijo en una rueda prensa José Mujica, al ser consultado sobre las diferencias en la central sindical, en la previa del acto. Ante la pregunta sobre la actitud de Ripoll, el ex presidente señaló que no le correspondía opinar sobre eso, no sin antes decir que la dirigente “es una piba que tiene una pinta bárbara”.

Visitantes

Al acto asistieron varios dirigentes del FA, entre los que se encontraban los cuatro precandidatos, Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade, además de Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky. En cambio, había muy pocos dirigentes de la oposición. Se destacaban el diputado de Unir Fernando Amado y el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado. Antes del acto, Amado dijo a la diaria que podía compartir el “espíritu” y “diagnóstico” del punto de la proclama de En Lucha que pedía “más impuestos a las grandes ganancias capitalistas”, pero subrayó que es “falso” que en los gobiernos del FA haya “pagado más el que tiene más”. “Los que tienen más se mataron de la risa en los gobiernos del FA, y han hecho cada vez más plata. Ideológicamente, seguramente despotrican, pero si se les ve la cuenta bancaria y la cantidad de capital acumulado, les fue bárbaro, por una coyuntura internacional pero también porque el FA no tuvo intención real de tocarlos en ningún momento”, indicó. Agregó que “alivianar la carga de la clase media” y “tocar a los que más tienen” le parece “bastante coherente” no sólo con lo que decía el FA sino con el batllismo, ya que José Batlle y Ordóñez decía: “Para que los más pobres sean menos pobres, los más ricos tienen que ser menos ricos”. Por último, Amado criticó la propaganda de la precandidatura de Bergara que había en un borde de la plaza, en forma de globo gigante. Sostuvo que le pareció “lamentable”, ya que el acto del 1° de mayo es una conmemoración “política pero no partidaria”.

Por otro lado, luego de la parte oratoria, Delgado dijo a la prensa que hace casi 15 años que va al acto y que los que tienen “voluntad de ser gobierno” tienen la “responsabilidad” de escuchar en “todos los ámbitos”. “Venir a escuchar no quiere decir coincidir o discrepar, simplemente es escuchar con respeto y tolerancia. Hoy hubo un discurso con un contenido muy fuerte hacia la interna del movimiento sindical. Está a la vista que ha tenido problemas internos, de diferencias notorias”, indicó. Señaló que comparte algunas de las preocupaciones que se expresaron en los discursos, como “el tema de la pobreza, de la atención a la niñez y a la vivienda”, pero dijo que tiene algunos matices, como, por ejemplo, con “que se prefiere que algunas empresas se vayan de Uruguay”, refiriéndose a Petrobras. “No es una buena señal que se vayan las empresas. Hay que establecer regulaciones, hacerlas cumplir y tratar de generar climas de negocios que permitan las inversiones, porque atrás de las inversiones viene el empleo”, concluyó.