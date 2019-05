Trabajadores del gas levantan este miércoles la huelga de hambre

En la tarde de este martes la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) decidió levantar la huelga de hambre que llevaban adelante dos trabajadores. En un comunicado, asegura que la medida cumplió el objetivo político, aunque se mantiene la idea de iniciar una huelga general, para la que aún no hay fecha definida.

La resolución surgió después de que los ministros de Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dieran una conferencia de prensa para anunciar que Petrobras, empresa dueña de MontevideoGas, no había aceptado la propuesta del Poder Ejecutivo (PE) de dejar en suspenso los despidos para avanzar en las negociaciones. Además, anunciaron que la empresa hizo una contrapropuesta que consiste en mantener la reducción de costos, bajar del equivalente a 30 puestos de trabajo a 19 y mantener los once despidos ya anunciados. Petrobras se comprometería a no hacer más despidos ni enviar más gente al seguro de paro hasta que terminen las nuevas negociaciones con el PE. La brasileña también solicitó que el sindicato levante las medidas, entre ellas la huelga de hambre y el paro. Los trabajadores rechazaron la iniciativa de la empresa.

Alejandro Acosta, presidente de Uaoegas, recalcó en diálogo con la diaria que aún hay 57 personas suspendidas con apercibimiento de despido, por lo que “el número [de despidos] puede crecer”. El sindicato rechazó “la nueva negativa de Petrobras”, ya que considera que impide “un acuerdo que contemple la conservación de la fuente laboral y la posibilidad de prestar correctamente el servicio”.

Murro dijo que este nuevo capítulo “no ayuda a encontrar los mejores caminos de solución” y que el PE volverá a hacer una propuesta. Recordó que el gobierno ya elaboró tres planteos que fueron rechazados. “En nuestra opinión, respuestas como estas no ayudan, pero nos refuerzan en el camino del diálogo y la negociación”, dijo.

En tanto, Moncecchi dijo que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) está pidiendo información de manera permanente sobre el servicio de gas natural y aseguró que no tienen ningún elemento que señale que hay algún problema.

En una carta fechada el lunes 27 de mayo y recibida por la Ursea este martes, Uaoegas denunció que las acciones de Petrobrás están afectando las tareas de control de escapes. “Para reponer el servicio de gas a hospitales, sanatorios, industrias y edificios con calefacción central hay un sólo trabajador las 24 horas, de tres que deben prestar dicha tarea”. Uaoegas dijo que desde el lunes pasado no hay ninguno, hasta el 6 de junio. Además, “para realizar la toma del consumo hay cuatro trabajadores de diez. Esto ha arrojado 15.273 lecturas estimadas, casi el 40% del total. Para atender llamadas del call center hay dos trabajadores de cinco, lo que ha arrojado 215 llamadas perdidas en tos últimos 14 días, lo que hace prever 430 en el total del mes de mayo”.

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo, dijo a la diaria que la empresa tiene la intención de “dinamitar todos los puentes” y opinó que “pretende llevarse puesto al sindicato y tener una plantilla de trabajadores lo más chica posible” para que la empresa sea más atractiva en caso de venta.

“En un escenario estratégico Uruguay tiene que ir caminando hacia mayores niveles de soberanía en todos los servicios públicos, fundamentalmente los vinculados a la energía deberían estar en manos del Estado”, opinó.