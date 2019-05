Con adjudicación de Colonización a grupo de sindicato arrocero nació la colonia Daniel Viglietti

“A desalambrar, a desalambrar / que la tierra es tuya, es mía y de aquel / de Pedro y María, de Juan y José”, sonaba una y otra vez la emblemática canción de Daniel Viglietti. Es que con su nombre se bautizó la colonia que se inauguró oficialmente el martes 30, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Rural, en Barra del Tacuarí, Río Branco, departamento de Cerro Largo. En el predio, adjudicado por el Instituto Nacional de Colonización (INC) a un grupo de colonos vinculados al Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), se cría ganado de pastoreo. Marcelo Amaya, uno de los integrantes del grupo, mencionó que el predio “era un coto de caza” cuando el INC “se presentó a comprarlo”, y por eso aún se pueden encontrar casquillos de armas de fuego. El proyecto surgió “de las demandas de la organización” como “una propuesta que tiene como principal objetivo la generación de trabajo en el medio rural y la preservación de los recursos para las generaciones venideras, que va a ser la discusión que tendrá la sociedad en el futuro”. “Las familias se fueron organizando y hemos notado en el proceso los cambios que van surgiendo en el entendido de que cuando existe un control social en el territorio, las cosas van cambiando naturalmente”, destacó Amaya. Agregó que ahora se pueden avistar varios tipos de aves, así como especies de mamíferos y reptiles, y llamó a cuidar a los tatúes que “todas las noches vienen a jugar con nuestros gurises”.

El Día del Trabajador Rural se declaró como feriado no laborable en noviembre de 2012 para los asalariados que se desempeñan en esa actividad, por medio de la Ley 19.000. La norma establece también que el Poder Ejecutivo “organizará y promocionará, durante ese día, las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país”. Por eso, en la actividad estuvieron presentes la vicepresidenta Lucía Topolansky, que fue acompañada por el ex presidente José Mujica (la ley se aprobó durante su gobierno); el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech; el subsecretario de Defensa Nacional, Andrés Berterreche (ex titular del INC y del MGAP); la presidenta del INC, Jaqueline Gómez, y el director nacional de Coordinación en el Interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ariel Ferrari, entre otras autoridades. En tanto, el titular del MTSS, Ernesto Murro, participó en la celebración del Día del Trabajador Rural encabezando una delegación del gobierno en una actividad en Termas del Guaviyú, departamento de Paysandú. Por su parte, fueron a Barra del Tacuarí representantes de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), del Sindicato de Peones de Estancias (Sipes), de la Unión de Trabajadores Rurales e Industriales de Azucitrus, del PIT-CNT, y del Movimiento de los Sin Tierra. Y, además, en la jornada se presentó el nuevo Sindicato de Peones de Esquila, que será una filial del Sipes.

Sin lugar para el fracaso

En la víspera del día en que se come más asado en Uruguay, en Barra del Tacuarí no quisieron ser menos, y el almuerzo de la jornada consistió en pulpón a las brasas, asado cuidadosamente al abrigo de chapas para no desperdiciar calor.

La lectura de una extensa carta del maestro Miguel Soler Roca, uno de los impulsores de las misiones sociopedagógicas que florecieron a mediados del siglo pasado, fue el mejor homenaje que se le pudo hacer a Viglietti, por la catarata de precisos elogios que el autor de la nota derramó acerca del cantautor fallecido en 2017. También agradeció el homenaje a Viglietti María Lourdes Villafaña, viuda del músico. “A él le alegraría mucho estar aquí, porque siempre apoyó la lucha de los trabajadores”, dijo.

Por su parte, Gómez se refirió a la labor del INC y destacó “la línea” que viene aplicando de adjudicar tierras a grupos de asalariados rurales organizados en torno a los sindicatos. “Hoy deben existir más de1.000 asalariados rurales usuarios de las tierras de Colonización en emprendimientos colectivos en unidades de producción familiar”, agregó.

En tanto, Benech señaló que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005, el INC estaba “prácticamente en el CTI, no tenía fondos, no tenía recursos, no tenía nada”, y “se ha logrado recuperar”, por eso “hay que cuidarlo mucho. Ese es nuestro compromiso político”.

Después, Mujica afirmó que “van a sobrar las críticas de los que dicen que los trabajadores no pueden llevar proyectos adelante, que es un esfuerzo social inútil, que mejor la tierra la hubiera tomado un empresario, que tiene experiencia, capital y todas esas cosas”, y sostuvo que lo que “quiere decir esto es que no se puede fracasar. Eso lo tienen que tener claro los trabajadores por su suerte, por su bien, por el bien de sus hijos, pero además por el modelo, por lo que le muestran a la sociedad”. “Porque es muy lindo guitarrear y poesía, y vamo’ arriba, pero hay que doblar el lomo, porque hay que cumplir [...]. Los trabajadores tienen que demostrar que tienen estatura para conducirse”, arengó. Finalmente, Topolansky también llamó a cuidar al INC y dijo que “todavía faltan muchas colonias para la demanda que hay”.