Trabajadores de TNU continúan con paros sorpresivos de 20 minutos en cada turno

La Asociación de Trabajadores de Televisión Nacional (ATTN) está realizando paros sorpresivos de 20 minutos en cada turno, que implican cortes en la programación de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y la emisión de una placa explicando la situación de conflicto, que comenzó hace unos diez días. Los paros habían sido primero de cinco minutos por turno, y luego de diez. Ante la negativa del director del canal, Ernesto Kreimerman, de instalar una bipartita, ATTN pidió que se convocara a una audiencia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). La reunión iba a ser ayer, pero no pudo concretarse porque los representantes del canal llegaron una hora y 15 minutos tarde, según contó a la diaria el presidente de ATTN, Gino Manfredi. El sindicato del canal estatal denunció en un comunicado que “no hay capacitaciones para el personal”, no se realizan “concursos de ascenso aprobados por el Parlamento” ni se renueva el equipamiento técnico, y que en cambio “se tercerizan tareas, gastando el triple de lo que se paga a los funcionarios propios”. “Se realizan contratos directos sin llamado a concurso, pagándoles el doble de lo que se le paga a un funcionario de carrera por la misma tarea”, y “ni siquiera están registrados” en el Banco de Previsión Social, agrega la ATTN. También denuncia que “se perdonan deudas a productores de televisión o se aceptan vehículos como forma pago que después terminan en manos de particulares”, y que “hay funcionarios que reciben compensaciones no por su tarea sino por amiguismo”. “Se mantiene al personal de confianza de administraciones anteriores y, como si fuera poco, a un altísimo costo. Lo que se gasta mal o se gasta de más lo pagamos todos”, añade el comunicado.

A partir del fracaso de la reunión, la ATTN se reunió ayer en asamblea y decidió solicitar ante la Dinatra una citación para la mesa de negociación de rama, lo que implica que deberán asistir representantes del Ministerio de Educación y Cultura y, por el lado de los trabajadores, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. La instancia quedó fijada para el 24 de abril.