Ripoll analizará con su sindicato si asiste o no al acto del 1º de mayo

A fines de marzo, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) se había movilizado frente a la Junta Departamental de Montevideo (JDM) para reclamar por la presupuestación de TV Ciudad, la Comedia Nacional, la Filarmónica de Montevideo, la Banda Sinfónica de Montevideo, el Teatro Solís, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y la Escuela de Música. En aquella oportunidad, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) le había informado al gremio que se iba a presupuestar a los trabajadores del Solís, y que se llevarían el resto del planteo para discutirlo. Para que la decisión empiece a regir cuanto antes, debería hacerse en el período previo al año electoral, y como las elecciones municipales serán en mayo de 2020, el plazo vence en menos de tres semanas.

Por ese motivo, ADEOM se volvió a movilizar ayer ante la JDM. Varios músicos de la Orquesta y la Filarmónica interpretaron el himno nacional y “La cumparsita” mientras los ediles sesionaban. La secretaria general del gremio, Valeria Ripoll, dijo a la diaria que volvieron a manifestarse porque, pasado un mes, no obtuvieron respuesta de los ediles del FA. “El compromiso de ellos había sido dar una repuesta definitiva, que no llegó, así que volvimos a buscarla; estamos esperando a ver si nos convocan”, indicó.

Sobre su participación en el acto del 1º de mayo, Ripoll dijo que mantiene la postura de no asistir, aunque explicó a la diaria que sus compañeros de la corriente En Lucha y de ADEOM le pidieron que fuera, por lo que hoy, durante un encuentro de esta corriente sindical en la sede de ADEOM, evaluará si modifica o no su postura. “Más allá de que soy parte del acto porque soy una mujer trabajadora y es nuestro acto, me rechina un poco cómo se da el acto, por eso no iba a ir. Entiendo que si estoy convalido lo ocurrido, pero ahora se presenta esta situación, en la que otros compañeros plantean que vaya y han tomado resoluciones como la de no subir al estrado y demás, que también son señales. Hoy lo veremos juntos”, explicó.

Ripoll había decidido no asistir al acto, tras denunciar que fue “vetada” para ser una de los oradores, aunque el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que fue una resolución de la mayoría de la central sindical.