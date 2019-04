Ocho listas aspiran a estar representadas en la dirección de ADEOM

Hoy y mañana se realizan las elecciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), en las que ocho listas se disputan los 15 lugares del Consejo Ejecutivo, donde actualmente no existen mayorías, pero dos sectores ocupan siete de los cargos. Por un lado, la lista 2011, que agrupa a dirigentes afines al Frente Amplio (FA), es encabezada por Camilo Clavijo y obtuvo cuatro representantes en la elección de 2017; por otro, la 307, del histórico dirigente Aníbal Varela, ex presidente del sindicato, que logró tres en aquella ocasión. En esta oportunidad, además, Varela está inhabilitado para ser candidato por una sanción gremial y la 307 no se presentará, mientras que la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, se separó de la 2011 y participará con una nueva lista, la 27.

En diálogo con la diaria, Ripoll evaluó que el panorama electoral es “complejo” por la variedad de agrupaciones que compiten, lo que muestra las diferencias entre sectores del gremio. En ese sentido, señaló que es “muy difícil” que una lista logre mayoría propia en el Ejecutivo, y que “hace bastante tiempo no pasa” eso en el sindicato. Asimismo, sostuvo que se espera una votación de alrededor de 50% de los 6.400 habilitados.

La dirigente dijo que su agrupación ha apostado “a ser claros [en las propuestas]; a poder debatir públicamente sin problemas y con argumentos; poder responder y plantear problemáticas de la gestión, además de [impulsar] la denuncia permanente a lo que se hace mal”. Manifestó que la lista 27 buscará, entre otras cosas, continuar con la “transformación de medidas [sindicales]”; “el paro es una medida válida pero debe ser la última a tomarse”.

Sin mayorías en el Ejecutivo, las agrupaciones tendrán que negociar en un contexto que ha presentado dificultades e incluso derivó en la renuncia del entonces presidente del gremio, Varela, que no se presenta en esta oportunidad ni la lista que representaba. Sobre el vínculo entre sectores, Ripoll comentó que hay algunas coincidencias en la diversidad de “criterios y prioridades”, pero destacó algunas diferencias. Por ejemplo, mencionó que el objetivo principal de su sector “son los trabajadores, no que el partido de gobierno continúe en el poder”. “Sabemos que hay compañeros que han hecho campaña diciendo que hay que cuidar el cuarto gobierno del FA y cuidar a sus candidatos. Nosotros no estamos ni ahí con eso”, expresó.

“Entendemos que la independencia de clase es fundamental. Lo hemos dicho en el PIT-CNT, lo he manifestado públicamente muchas veces y la misma bandera llevamos en ADEOM, que es la de los compañeros”, añadió Ripoll. Consultada sobre si se refería a la lista 2011, sostuvo: “La idea no es polemizar: yo me fui de esa lista porque tengo grandes diferencias y porque hay compañeros que entienden que hay otras prioridades”.

Además, la secretaria general sostuvo que la lista 27 se caracterizó “por no hacer campaña pegándole a ninguna otra agrupación ni saboteando la campaña de nadie”. “Los compañeros escuchándonos pueden ver las diferencias en los planteos. La tranquilidad más grande que tenemos es que no les mentimos a los trabajadores: les decimos cuál es la situación y cuáles son las posibilidades”, apuntó.

Por su parte, Clavijo planteó a la diaria algunas discrepancias con Ripoll y sostuvo que esta elección es “bastante atípica”, con “baja discusión política y programática”, y “mucha agresividad por parte de algunas listas”. Sostuvo que durante este mes de campaña se han dado “discusiones muy por debajo de lo que nosotros consideramos lo que debe ser el nivel de discusión política”.

El dirigente dijo que “en el medio de todo eso”, su agrupación apuesta a “resaltar los aspectos programáticos y fortalecer nuestra herramienta [sindical]”. “Nuestra consigna es reconstruir ADEOM, porque vemos que está venido a menos con muy poca participación, poco compromiso y poca credibilidad de los propios socios”, añadió.

En relación con las declaraciones de Ripoll, Clavijo manifestó que la dirigente “no sabe lo que habla”. “Cuando decimos que es una campaña chata, nos referimos justamente a estas expresiones que no tienen nada que ver con la historia de la 2011, que ella conoce y en algún momento participó y fue producto de esta agrupación”, aseveró, y agregó: “Le recomendamos que lea nuestro programa, y capaz que ahí se entera de lo que estamos divulgando”.

Sobre la intención de voto, también auspició que estará en torno a 50%, pero que el tono “bastante bajo” de la campaña influye en la posibilidad de alcanzar esa cifra. No obstante, manifestó que “la idea es superar el 60%”, y planteó que la cantidad de votos es una herramienta importante para evaluar el “respaldo a la administración” y “le da una fortaleza a la directiva que surja, más allá de la intendencia”.

Las otras listas

Las restantes listas que se presentan en esta elección y tienen representación en la actual dirección son: la 2017, que encabeza Líber Arce Ayzaguer; la lista 1330, dirigida por el actual presidente de ADEOM, Eduardo Vignolo; la lista 19.74, encabezada por Felipe Vilche; la lista 777, bajo la dirección de Nehru Fernández; ninguna de ellas se identifica con un partido político. Además, se presentan la 1980, que dirige el integrante del Partido de los Trabajadores Álvaro Soto, y la 24.04 encabezada de Ruben Díaz, afín al Partido Colorado. En 2017, 5.906 sindicalistas estaban habilitados a votar, pero sólo 51,6% (2.769) concurrió a votar.