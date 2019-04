Ahora se puede comprar en Amazon y pagar en Abitab en pesos uruguayos

La empresa de servicios de transferencia de dinero en distintas monedas Western Union Company lanzó ayer una nueva modalidad de pago para las compras en Amazon, denominada Amazon PayCode. Según informó la empresa, la nueva opción de pago facilita que más clientes compren mediante Amazon.com y la aplicación para móviles de Amazon. “El proceso es sencillo: al momento de pagar se debe seleccionar ‘PayCode’ en la página de pago de Amazon, así el cliente recibirá un código, junto con las instrucciones sobre cómo pagar en persona en un local de Western Union operado por Abitab. Esta iniciativa de Western Union y Amazon proporciona un mayor acceso a los productos en línea para los clientes que, en gran medida, han sido excluidos de las compras por comercio electrónico debido a la falta de métodos de pago”, se explica en una gacetilla de la empresa. Maximiliano Babino, vicepresidente y gerente general de Western Union para Uruguay y Argentina, dijo a la diaria que la modalidad “ya está operativa” y que “la conversión de moneda se hace automáticamente cuando se realiza la reserva del paquete, la precarga de la compra”. “Ahí ya te aparece el monto en pesos que tenés que pagar. Vas al local de la red de cobranzas Abitab más cercano y abonás en el momento –tenés un plazo de 48 horas hábiles para hacer el pago–, e inmediatamente se dispara la orden para que te manden el paquete”, explicó Babino. Agregó que “después del pago ya no hay que hacer ninguna otra operación”.

Para Babino, “hay un tema que a veces asusta a la gente, y es meter el número de la tarjeta de crédito. Aun la gente que tiene tarjeta de crédito tiene reticencias a usarla de esta forma, y no hay tanta gente que tenga una tarjeta de crédito internacional. Esta modalidad permite a la inmensa mayoría de la gente acceder a productos a los que no podían acceder, y de una forma fácil”. El gerente afirmó que Uruguay tiene una de las mejores coberturas del mundo “en lo que es Western Union” y que por eso se está “haciendo este testeo en Uruguay”. “Es uno de los primeros países en el mundo, y no es casualidad. Esto se debe a que la red de Western Union es muy útil para esto, y es muy bueno probarlo en Uruguay por la cobertura y la presencia de marca. Además, Amazon lo pidió: la empresa piensa que Uruguay tiene un potencial interesante”, añadió. Este servicio se implementó inicialmente en diez países (Chile, Colombia, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kenia, Malasia, Perú, Tailandia y Taiwán).

Babino aclaró que la persona que hace la precompra por internet y “carga los datos” tiene que ser la misma que abona en la red de cobranzas, lo que no significa que no pueda comprar productos para terceros. “La persona que hace la operación tiene que ir al local de cobranza e identificarse con su documento de identidad”, explicó, y agregó: “Vos podés comprar algo para que se lo envíen a tu tía, a tu abuela, a quien sea”.

Babino explicó que esto es una estrategia de Western Union para incrementar los servicios ofreciendo la plataforma, en este caso para el comercio electrónico, y por lo tanto “está abierta a trabajar con otros proveedores que pueden ser regionales o globales”. Tomando como fuente a la investigadora de mercados Forrester Research, Western Union informa que las compras internacionales representarán 20% del comercio electrónico en 2022, con ventas que alcanzarán a 630.000 millones de dólares.. “En un mundo donde los compradores y vendedores a menudo se encuentran en diferentes continentes y en ecosistemas financieros completamente distintos, la plataforma de Western Union es ideal para resolver la complejidad de recolectar moneda local y convertirla en cualquier otra moneda que los comerciantes necesiten”, sostuvo Babino.